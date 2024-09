Destino Madeira com 5 nomeações para os World Travel Awards

Depois de ter brilhado na edição europeia, ocorrida em Março, o Destino Madeira está novamente nomeado para a edição mundial dos World Travel Awards (WTA) em cinco categorias distintas, cuja cerimónia irá decorrer no Hotel Savoy Palace, no Funchal, a 24 de Novembro próximo. O destino está nomeado nas categorias de 'Melhor Destino de Aventura', 'Melhor Destino de Festivais e Eventos', 'Melhor Destino de Praia', 'Melhor Destino Insular' e 'Melhor Entidade de Turismo' (Associação de Promoção da Madeira.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, salienta, em nota enviada às redacções, que "estas nomeações reforçam, uma vez mais, a excelência da Região como um destino turístico com mais de dois séculos de história e, acima de tudo, são um reconhecimento do crescimento exponencial do setor do Turismo no arquipélago".

O governante frisa que "é uma honra para a Região voltar a ser nomeada para a edição mundial dos World Travel Awards e em cinco categorias diferentes". Acrescentando que "é, também, o resultado do trabalho que tem sido realizado nos últimos anos, em manter e melhorar a qualidade do destino, através de inúmeros projetos que visam continuar a colocar a Madeira no radar da indústria mundial do Turismo".

Refira-se que as votações para estes prémios já estão abertas e decorrem até ao dia 20 de Outubro, podendo ser submetidas seguindo o link https://www.worldtravelawards.com/vote.

Os 'World Travel Awards', criados há 31 anos (1993), são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os sectores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade. "Desde 2013, o Destino Madeira já recebeu um total de 21 prémios nas galas europeias e mundiais dos chamados 'Óscares do Turismo'. Em Março último, na gala europeia dos WTA, a Região foi triplamente premiada: voltou a ser o 'Melhor Destino Insular da Europa', o Porto Santo venceu na categoria de 'Melhor Destino de Praia da Europa' e a Associação de Promoção da Madeira como 'Melhor Entidade de Turismo da Europa'.", recorda a Secretaria Regional.

E ainda recorda que a 22 de Novembro, a Madeira também será anfitriã da gala dos World Golf Awards.