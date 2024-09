Operadoras venezuelanas vão eliminar dependência das ligações internacionais à Internet

Uma dezena de operadoras de comunicações venezuelanas assinaram hoje um acordo para melhorar a velocidade da Internet no país, eliminando a dependência das ligações internacionais, anunciou o Ministério de Ciência e Tecnologia da Venezuela (MCT).

"A tecnologia IXP (Internet Exchange Point) permitirá uma ligação ponto-a-ponto entre as operadoras nacionais, eliminando a dependência das ligações internacionais e assegurando que o tráfego de Internet permaneça dentro do país", é referido no comunicado.

O acordo, segundo o MCT, procura "proteger a soberania tecnológica da Venezuela" e "melhorar a segurança das comunicações".

Segundo o presidente da Companhia Anónima Nacional Telefones da Venezuela (CANTV, a principal empresa estatal do país), a aliança foi o resultado de negociações entre várias empresas e o Estado para impulsionar o setor das telecomunicações locais.

Por outro lado, citado no comunicado, o diretor-geral da Comissão Nacional de Telecomunicações (CONATEL, entidade responsável pela atribuição das licenças), major-general Jorge Márquez, salienta que o acordo "marca um antes e um depois" no setor e está aberto a todas as operadoras da Venezuela.

"Esta associação também melhorará as já ótimas velocidades de Internet de fibra ótica, que têm vindo a ser instaladas por empresas públicas e privadas em todo o país", acrescenta.

Além de melhorar a prestação de serviços de Internet aos venezuelanos, o projeto pretende ainda facilitar a conectividade, a interoperabilidade e os procedimentos necessários para satisfazer as necessidades dos vários operadores.

Entre as empresas que assinaram o acordo estão a CANTV, Movilnet, PátriaCell, Thundernet, Inter, Vnet, NetUno, Digitel e Fibex.