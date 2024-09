"A prevenção do suicídio é possível", defende a Direcção Regional da Saúde

No Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, a Direcção Regional da Saúde reconhece que falar abertamente sobre a questão, "sem tabus, vergonha ou medo do estigma, continua a ser um desafio dos nossos dias".

Em 2022, o suicídio foi a causa de 27 mortes na Região Autónoma da Madeira, menos 16% em relação a 2021. A Saúde da Madeira defende que "a prevenção do suicídio é possível e todos podem ser um 'factor' decisivo, desempenhando um papel relevante no apoio e compreensão das circunstâncias de cada um", reforçando "a importância de identificar precocemente o sofrimento emocional que pode levar alguém a perder a esperança, conversar e disponibilizar apoio, e referenciar ou levar a pessoa a procurar a ajuda de um profissional de saúde".

Este é um problema de saúde pública, que urge prevenir e cuidar. Todas as mortes por suicídio são devastadoras e têm um impacto profundo em todas as pessoas ao redor, famílias, amigos e na sociedade. DRS

O suicídio um fenómeno multifatorial e extremamente complexo, influenciado por fatores sociais, culturais, biológicos, psicológicos e ambientais presentes ao longo do curso da vida, e a sua prevenção exige uma intervenção multidisciplinar e multissetorial. São fatores de risco a doença mental, uso abusivo de álcool, luto, solidão, discriminação, relações conflituosas, dificuldades financeiras, doenças graves, violência, guerra, tentativas prévias de suicídio, entre outros.

Para o triénio de 2024-2026, a OMS definiu como tema para este dia “Mudando a Narrativa sobre o Suicídio”, procurando chamar à ação com o tópico “Comece a Conversa”. Esta data é uma oportunidade para aumentar a consciencialização sobre o suicídio, gerador de sofrimento e perda, a importância de reduzir o estigma associado, encorajar o diálogo aberto, a compreensão e o apoio, e promovendo ações para a sua redução em todo o mundo.