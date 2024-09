Oficina de Cordofones do Largo de São Paulo recebe duas placas

A presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respectivamente, estiveram, hoje, no Largo de São Paulo, para entregar duas placas à oficina de cordofones de Carlos Jorge Pereira Rodrigues e de Henriques João Mendes Rodrigues.

Esta entrega, resultante de uma parceria com a Direcção Regional de Cultural, no local, representada pelo Director Regional de Cultura, Medeiros Gaspar, consistiu numa placa de inscrição da oficina no Inventário Nacional de Património Cultural e uma outra de identificação: Construtores de Cordofones Tradicionais Madeirenses Carlos Jorge Pereira Rodrigues e Henrique João Mendes Rodrigues.

Durante a entrega, Cristina Pedra salientou que havia visitado a oficina durante a campanha para as eleições autárquicas de 2021, dizendo na altura que "este projecto tinha que perdurar no tempo e que se estivéssemos, na Câmara Municipal do Funchal, tudo faríamos para não deixar cair o projecto, honrarmos e homenagearmos como era devido".

Cristina Pedra realçou ainda ser "visível o amor, carinho e dedicado em cada uma das peças», relembrando também que a CMF acredita na cultura e apoia-a «acompanhado diversos projetos», para concluir que «não há património, não há história, não há futuro sem cultura".

Note-se que, nesta oficina situada numa zona central e histórica da cidade e que é única na cidade, Carlos Jorge Pereira Rodrigues e de Henriques João Mendes Rodrigues dedicam-se à construção de cordofones, há, respectivamente, mais de 40 e 10 anos.

Destas quatro mãos, saem braguinhas, rajões, machetes e violas de arame.