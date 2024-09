Foco de incêndio na Associação de Paralisia Cerebral apagado com extintor

Um incêndio, ocorrido ontem depois das 20h30, nas instalações da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, mobilizou uma dezena de bombeiros e três meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alarme de incêndio disparou, sendo que no local foi detectado o início no sistema eléctrico da caldeira do edifício situado no Caminho do Pico do Funchal, no Funchal.

Foto Google Maps

Em instalações que recebem utentes durante a noite, o incêndio acabou por ser apagado por um extintor, não havendo registo de feridos.