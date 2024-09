Morreu o homem atropelado ontem no Funchal

O homem de 44 anos que ao final da tarde do último sábado foi atropelado nas imediações do Hotel Baía Azul, na Estrada Monumental, no Funchal, não resistiu aos ferimentos graves e acabou por morrer ao início da manhã de hoje no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Tal como o DIÁRIO noticiou em primeira mão, o homem foi colhido por uma viatura por volta das 20 horas, tendo o condutor do automóvel fugido do local sem prestar o devido socorro à vítima.

Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa foi mobilizada para o local do acidente e assistiu o homem que apresentava com ferimentos muito graves, nomeadamente na zona da cabeça e do tórax. A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, tendo dado entrada no Serviço de Cuidados Intensivos.

A morte foi confirmada esta manhã.

Sabe-se que o homem é natural do Porto Santo, mas estava a residir na Madeira.