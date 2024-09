ADN considera "irresponsável" tentar branquear e normalizar a corrupção, compadrio e tráfico de influências na Madeira

O Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional emitiu um comunicado esta quinta-feira, afirmando que considera ser "irresponsável e imoral o comportamento dos mais altos cargos políticos da RAM, nomeadamente o presidente do Governo Regional da Madeira, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil e a sr.ª secretária regional da Agricultura e Pescas em tentar branquear e normalizar a corrupção, compadrio e tráfico de influências na nossa ilha da Madeira com declarações infelizes que apenas promovem o mau exemplo e banalizam as suas responsabilidades governativas".

O ADN-Madeira questiona o Executivo Regional sobre a moral e autoridade que têm perante os madeirenses e porto-santenses em exigir que o povo cumpra com as leis, regras e obrigações sociais, quando eles próprios não o sabem cumprir com os seus deveres governativos de forma legal e transparente, prevaricam sucessivamente e tentam sempre sair impunes ao abrigo duma imunidade parlamentar adquirida com o voto desse mesmo povo, que ainda terá de pagar (eventuais) indemnizações caso os detidos e arguidos consigam ser ilibados por algum erro processual ou prescrição do mesmo. Miguel Pita, líder do ADN-Madeira

E recorda a celebre frase 'À mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta' para dizer: