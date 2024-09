Circulam notícias falsas de acidentes no ‘Ocorrências na Madeira’

Várias notícias falsas, essencialmente sobre acidentes com vítimas mortais, estão a circular no grupo ‘Ocorrências na Madeira’, o que está a induzir várias pessoas em erro.

Trata-se de acidentes que já ocorreram há meses ou até há vários anos e cujos comentários possuem um link que corresponde a um vírus.

Os utilizadores já pediram aos administradores do grupo para tomar medidas, visto que a situação está a causar alarme social. As últimas notícias davam conta de um acidente grave abaixo do Pasto, em Câmara de Lobos e de outro na Rua Dr. Pita, o que não corresponde à verdade.