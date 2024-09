Região do Ave com todos os fogos em fase de resolução

A região do Ave tem todos os incêndios em fase de resolução, nomeadamente os que ainda hoje lavravam nos concelhos da Póvoa de Lanhoso e de Vieira do Minho, no distrito de Braga, indicou a Proteçao Civil.

Em declarações à agência Lusa, pelas 18:30, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave, Rui Costa, deu conta de que todos os incêndios que estavam hoje ativos na região estão "em fase de resolução", após cinco dias (desde sábado) em que os incêndios não deram tréguas aos operacionais no terreno.

O incêndio que deflagrou na manhã de segunda-feira, na freguesia de Riodouro, concelho de Cabeceiras de Basto, prolongando-se até terça-feira, foi o mais grave nesta região, destruindo duas casas, uma de primeira habitação, e consumiu ainda uma terceira parcialmente.

Outros incêndios, como os que atingiram os concelhos da Póvoa de Lanhoso, de Vieira do Minho e de Guimarães, causaram preocupação devido à proximidade de casas, mas os operacionais conseguiram proteger as habitações.

Sete pessoas morreram e cerca 120 ficaram feridas, das quais 10 em estado grave, devido aos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam perto de 76 mil hectares.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), hoje pelas 12:00, estavam em curso 44 incêndios, dos quais 23 eram considerados ocorrências significativas, que envolviam mais de 3.000 operacionais, apoiados por perto de mil meios terrestres e 19 meios aéreos.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.