Pilotos de barra e portos em greve para a semana

Os pilotos de barra e portos convocaram uma greve, repartida em três períodos de luta, ao longo das próximas três semanas. O primeiro decorre entre as 7 horas de 16 de Setembro e as 7 horas de 18 de Setembro; o segundo entre as 7h de 23 de Setembro e as 7h de 25 de Setembro; e o terceiro período de greve está marcado para entre as 7h de 30 de Setembro e as 7h de 2 de Outubro. Ou seja, entre segunda e quarta-feira das próximas três semanas.

A greve, convocada pelo Sindicato OFICIAISMAR/FECTRANS e pelo SINCOMAR, reivindica o acesso à pré-reforma a partir dos 60 anos de idade e à reforma a partir dos 65. Os sindicatos avançam que “esta é uma reivindicação dos trabalhadores, mas também do interesse das autoridades portuárias, com as quais já há um acordo de 2019”. O acordo terá sido firmado com o Governo da República da altura, mas não foi dada sequência e cumprimento ao mesmo.

Consagração e implementação do direito dos Pilotos de Barra e Portos de aceder à pré-reforma a partir dos 60 anos de idade e à reforma a partir dos 65 anos de idade, com condições justas e dignas, em função do reconhecimento da natureza de risco, especialmente penosa e desgastante, da actividade profissional exercida pelo pessoal técnico de pilotagem ao serviço das administrações portuárias. Reivindicação da greve convocada pelo Sindicato OFICIAISMAR/FECTRANS e pelo SINCOMAR

O pré-aviso de greve foi entregue no passado dia 29 de Julho e “até à data o Governo que tem a chave para resolução do conflito, ainda não deu nenhum sinal de querer resolver um problema que se arrasta”.