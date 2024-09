Montenegro reduz para dois dias deslocação a Nova Iorque para Assembleia Geral da ONU

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai participar pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, na próxima semana, mas reduziu de quatro para dois dias esta deslocação, no atual contexto de incêndios em Portugal.

Esta informação foi avançada pelo gabinete do primeiro-ministro, que adiantou que Luís Montenegro terá programa em Nova Iorque na quarta e na quinta-feira da próxima semana, em vez dos quatro dias que estavam previstos, de segunda a quinta-feira.

O debate geral da 79.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) terá início na terça-feira. O chefe do Governo PSD/CDS-PP irá fazer a sua intervenção de estreia neste encontro anual entre representantes dos 193 países da ONU.

Esta sessão da Assembleia Geral da ONU tem como tema "Não deixar ninguém para trás: agindo juntos para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras".

A representação de Portugal no debate geral anual nas Nações Unidas tem alternado entre Presidente da República e primeiro-ministro.

Em 2016, 2018, 2019, 2021 e 2023 foi o atual chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se a Nova Iorque, e em 2017, 2020 e 2022 a intervenção perante a Assembleia Geral coube ao anterior primeiro-ministro, António Costa.

Portugal, que lançou em 2016 a candidatura vencedora de António Guterres a secretário-geral da ONU, entretanto reconduzido no cargo em 2021 e com mandato até ao fim de 2026, é candidato a um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-2028.