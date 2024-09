Eleição dos delegados da FPF novamente reagendada para 25 de Setembro

A Associação de Futebol da Madeira vai acatar a decisão do Conselho de Justiça e admitir a lista B no acto eleitoral para Delegado e Delegado Suplente, representantes dos clubes ou sociedades desportivas participantes em competições regionais na Federação Portuguesa de Futebol. No entanto, as eleições são adiadas

A nova data para o sufrágio será o dia 25 de Setembro, quarta-feira, entre as 18h e as 21 horas, no mesmo local, ou seja, a sede social da AFM, no Edifício Elias Garcia n.º 1, Bloco IV, 1.º Esq.º, no Funchal.

A lista A é composta por Dionísio Barreto e Higino Teles. Quanto à lista B integra Dúlio Martins e Eduardo Barradas.

O adiamento deste acto prende-se com razões logísticas.