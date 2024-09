Negligência nos cuidados prestados no Bela Vista volta a ser refutada

Associação Living Care voltou hoje a negar qualquer negligência nos cuidados prestados aos utentes das três unidades que gere, particularmente no que respeita ao Lar da Bela Vista, que tem sido objecto de várias críticas desde que passou para gestão privada.

Numa conferência de imprensa, aquela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) deu conta do plano de cuidados que diariamente é colocado em prática na Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI), vulgo lar, da Bela Vista, na de Câmara de Lobos e na Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) da Atalaia.

O director-geral da Living Care reforçou a “qualidade do serviço que a associação presta em todas as unidades que gere”, reforçando que o mesmo obdece a um “plano muito bem organizado, consistente”, sujeito a avaliações permanentes, tanto a nível interno, como externo.

Luís Coelho assegurou que as críticas que têm sido feitas, nomeadamente a falta de água quente, “não correspondem à realidade”, mesmo a questão de falta de pagamento aos colaboradores, ainda assim reconheceu que há aspectos a serem melhorados, alguns dos quais dependentes das condições em que se encontra o edifício do Bela Vista.

Nesse sentido, o plano de investimentos já tornado público, que inclui a candidatura a financiamento pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na ordem dos 20 milhões de euros, que aguarda resultado da respectiva candidatura, permitirá elevar a qualidade dos cuidados prestados e melhorar o conforto dos utentes e mesmo dos colaboradores.

Para já, a requalificação a avançar será apenas para a unidade no Funchal, mas a Associação já manifestou interesse em requalificar a da Atalaia, esperando, nesse sentido, a abertura de candidaturas.

Com uma capacidade instalada de 501 camas, no total das três unidades na Região, a Living Care conta com uma equipa multidisciplinar, onde se destacam três médicos internistas, 88 enfermeiros e 186 auxiliares de saúde e cuidados gerais.

Paulo Alves também refutou qualquer negligência nos cuidados prestados aos utentes ou falta de recursos humanos para garantir a qualidade dos mesmos. O enfermeiro gestor da Associação Living Care destaca o contacto privilegiado e próximo com os utentes e as e respectivas famílias, no sentido de ultrapassar qualquer situação menos adequada.

O profissional que tem à sua responsabilidade o Atalaia Living Care, na apresentação que fez do plano de acção diário nas três unidades, em parceria com os demais enfermeiros gestores do Bela Vista e do lar de Câmara de Lobos, destacou o grau de dependência dos utentes, na ordem dos 60% (288 utentes com grande dependência), e a média de idades elevada, superior aos 80 anos, como factores que determinam o tipo de cuidados prestados e a abordagem implementada.