Comissão de Inclusão Social e Juventude vai ouvir Secretária Regional e a direcção do lar da Bela Vista

A Comissão Especializada de Inclusão Social e Juventude aprovou, hoje, o requerimento do PS para a “audição Parlamentar à Secretária Regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, e à Direção do Estabelecimento Bela Vista”.

O documento foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do JPP e do PAN, e com a abstenção do PSD, refere a ALRAM, em nota à imprensa, adiantando que a audição irá abordar “o acordo que existe com a Segurança Social e com a Associação Living Care”, aclarou Rubina Leal, presidente da Comissão.

Foram, ainda, apreciadas duas petições do Sindicatos dos Professores da Madeira intituladas “Revalorização do Subsídio de Insularidade – Madeira” e “Revalorização do Subsídio de Insularidade - Porto Santo”. “Uma vez que uma delas tem o número suficiente de assinaturas para ser discutida em plenário, foi pedido ao gabinete do Senhor Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia que se pronunciasse, uma fez que foi uma matéria tratada no Orçamento Regional de 2024”, adiantou a presidente da Comissão.

Por solicitação da Assembleia da República, os deputados madeirenses foram chamados a analisar o Projeto de Lei n.º 203/XVI/1.ª (PCP), intitulado “Elimina as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do Corpo da Guarda Prisional em funções nas Regiões Autónomas”.