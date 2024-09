Lar da Bela Vista desmente acusações e instaura processos-crime contra ‘difamadores’

O Lar da Bela Vista, através da Associação Living Care (ALC), que o gere, veio contrariar um conjunto de afirmações públicas, que têm sido feitas por partidos políticos e por familiares de utentes da instituição, que dão conta de um conjunto problemas com o lar. Situações que muitos têm considerados como maus tratos.

Na semana passada, a ALC, ao pedido de esclarecimento do DIÁRIO, remeteu uma resposta para agora.

O pedido do DIÁRIO teve como causa mais longínqua as acusações públicas e, mais próxima, o relato de um caso concreto, em que a filha de uma utente descreveu como a mãe deixou de ter tratamento atempado para um problema nas pernas, banhos de água fria, extintores fora de prazo de validade, entre vários outros.

O esclarecimento da ALC foi-nos prestado há pouco, na forma de comunicado em resposta a acusações “difamatórias” feitas por partidos políticos nas redes sociais.

A ALC esclarece que, desde Julho de 2023, assumiu a gestão do Lar da Bela Vista, enfrentando dificuldades operacionais devido à degradação do edifício.

O comunicado desmente várias alegações: o quadro de pessoal está completo; os utentes tomam banho de água quente; as refeições são servidas pontualmente; há fornecimento adequado de materiais como fraldas; os medicamentos estão dentro da validade; o pessoal recebe formação contínua; e os extintores estão dentro da validade.

A ALC também anuncia, igualmente, que abriu processos-crime contra aqueles que propagaram informações falsas e reafirma o seu empenho no bem-estar dos utentes.

Lei na íntegra o Comunicado da ALC:

"Comunicado de Imprensa

Na sequência de notícias veiculadas por alguns partidos políticos, com origem em publicações difundidas em perfis pessoais na rede social Facebook, de conteúdo difamatório, com acusações levianas e infundadas, que põem em causa o bom nome desta instituição e dos seus profissionais, a Associação Living Care considera importante expor o seguinte:

A Associação Living Care assumiu, desde o dia 1 de Julho de 2023, na sequência de concurso público lançado pelo Governo Regional da Madeira, a gestão do Lar da Bela Vista, através de acordo de gestão e cooperação firmado com o Instituto de Segurança Social da Madeira.

Refira-se que esta é a terceira unidade cuja gestão é assumida pela ALC, tornando-se um dos mais importantes parceiros do Governo Regional da Madeira na prestação de cuidados de saúde e sociais aos idosos ou pessoas com dependência.

Como é próprio de todos os processos de transição entre entidades gestoras, a ALC confrontou-se com alguns constrangimentos, nomeadamente operacionais, decorrentes do avançado estado de degradação do edifício Bela Vista, que assumiu em regime de comodato.

Estes constrangimentos são permanentemente comunicados e devidamente acompanhados pelo ao ISSM, IP- RAM, num espírito de colaboração e defesa do melhor interesse dos utentes acolhidos nesta Unidade, que têm como desiderato a máxima proteção e salvaguarda dos utentes que estão à nossa guarda, bem como a defesa do interesse público que a todos compromete, pelo que clarificamos que, no Lar Bela Vista:

1. O quadro de pessoal do EBV está completo. É falso que haja falta de pessoal. A ALC está a cumprir integralmente o quadro de referência dos Recursos Humanos estipulado no acordo de cooperação em vigor. E, não só cumpre os mínimos ali estipulados, como até ultrapassa aquele referencial de recursos exigidos, dispondo de técnicos não previstos no acordo, mas considerados pela ALC, como imprescindíveis para a melhoria da qualidade dos serviços que presta, tais como nutricionista, farmacêutica, informático e operador de manutenção, entre outros.

2. Os utentes tomam banho de água quente. É falso que os utentes tomem banho de água fria. Em virtude de problemas associados à produção de água quente, comunicados ao ISSM, IP RAM, está a ser utilizada outra solução para o aquecimento da água, que reconhecemos não ser a ideal, mas que garante o conforto e bem-estar face aos atuais constrangimentos. Considerando as dificuldades de resolução, a ALC está, em conjunto com o ISSM, IP-RAM a trabalhar numa solução para que a curto prazo, o sistema de produção possa ser operado com maior eficiência e segurança.

3. O horário das refeições dos utentes é adequado e cumprido. É falso que as refeições sejam servidas fora de horas. O fornecimento das refeições aos utentes cumpre diariamente o plano alimentar individual para cada utente e adequado à sua condição clínica, sendo o mesmo acompanhado por nutricionistas e elementos que asseguram a sua distribuição em horário adequado e pré-definido.

4. O EBV disponibiliza aos seus utentes o material de consumo de que estes necessitam, nomeadamente fraldas. É falso que haja falta de material. Não se verifica qualquer falta de material, sendo o aprovisionamento assegurado por uma central de compras que controla o fornecimento e os stocks mínimos e de segurança estipulados.

5. Os medicamentos administrados aos utentes são sujeitos a controlo prévio da sua validade. É falso que haja medicamentos fora de prazo. Relativamente aos medicamentos, no Lar Bela Vista assim como, nas restantes unidades geridas pelo Living Care, existe um serviço assegurado por farmacêutico e técnicos de farmácia que asseguram a distribuição por sistema de unidose. Refira-se que na gestão de unidades ERPI, comumente designadas Lares, a legislação em vigor não obriga a esta existência deste serviço, sendo esta uma opção e uma necessidade sentida pela ALC para garantir um elevado controlo e segurança na administração terapêutica.

6. Todo o pessoal do EBV é submetido a ações de formação interna. É falso que que não haja formação do pessoal. A formação de pessoal obedece a um plano anual em curso e diariamente decorrem ações de formação ministradas pela equipa de formadores internos ou por formadores externos, com base num Plano gerido pela Unidade de Formação da Associação.

7. Os extintores estão dentro da validade. É falso que os extintores estejam fora do prazo de validade. A manutenção dos equipamentos de primeira intervenção, designadamente os extintores, cumpre na íntegra as normas exigidas.

8. No que concerne ao estado de conservação do edifício importa destacar que a sua degradação é conhecida de todos, sendo que, presentemente, a ALC aguarda pela notificação final do concurso para o financiamento de camas de ERPI, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) para proceder à requalificação da estrutura.

9. Informamos que na sequência das recentes afirmações vindas a público, a ALC procedeu à instauração de processo crime contra as pessoas e entidades que lançaram falsas acusações sem fundamento sobre o Lar da Bela Vista e que põem em causa o bom nome da Associação.

A Associação Living Care mantêm-se firme, e empenhada na prossecução do melhor interesse dos utentes, das famílias, dos colaboradores, dos fornecedores e das suas entidades parceiras, salvaguardando toda a confiança depositada."