Rafaela Fernandes destaca “disponibilidade permanente” dos autarcas

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve presente, em representação do presidente do Governo Regional, no 515.º aniversário do Dia de Gaula que também assinala a XI edição da Festa da Amora e da Doçaria Tradicional.

Trata-se de um evento promovido pela Junta de Freguesia de Gaula e que contou com o apoio do Governo Regional.

Na ocasião, a governante enalteceu todo o trabalho realizado pelos gauleses para esta festividade reconhecendo a importância das associações, desportivas, sociais e culturais que desempenham um papel fundamental na localidade, refere nota à imprensa.

A governante felicitou ainda, na pessoa da presidente de Junta, Liliana Valente, todas as mulheres autarcas da Região realçando a “disponibilidade permanente” que o cargo exige. Destacou ainda as vias de comunicação que permitiram que hoje a freguesia não viva apenas da agricultura, mas que sirva também para habitação e sede de várias empresas.

Antecedendo os discursos as entidades oficiais visitaram todos os comerciantes e stands onde foi possível constatar bons exemplos de artesanato e Bordado Madeira, bem como de gastronomia nomeadamente com os derivados de amora.