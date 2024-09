Visit Madeira lança um 'chatbot' para dar respostas aos internautas

O site Visit Madeira, lançado em 2022, "volta a estar na vanguarda da tecnologia com o lançamento de um 'chatbot', denominado Zarco, em honra a João Gonçalves Zarco, o descobridor da Madeira e Porto Santo", informa uma nota do organismo público.

Realçando que "o surgimento de novas formas de navegar e interagir com o meio online, e a procura por parte dos utilizadores, nos motores de busca, por informação cada vez mais específica, detalhada e heterogénea, foram o mote para o desenvolvimento do projeto do 'chatbot'", pelo que "desta forma, este projeto surge com o intuito de fornecer aos utilizadores que estão à procura de informações sobre a Madeira, uma nova forma de pesquisar informação que dê resposta de forma instantânea, personalizada e fidedigna".

O Zarco está já a funcionar e "preparado para responder a qualquer tipo de pergunta ou dúvida que o utilizador possa ter sobre a Madeira, bem como fornecer sugestões durante a viagem, auxiliar no planeamento da mesma, e, no fundo, permitir que o acesso a informações pertinentes, para quem visita a Madeira, seja mais direto e eficaz", explica.

Assim, o 'chatbot' "poderá ser utilizado através da navegação por botões, isto é, o utilizador terá ao seu dispor um conjunto de botões que 'espelham' a estrutura do site, fornecendo um acesso mais direto a páginas que possam conter informação que dê resposta às suas perguntas. Poderá ser também utilizado na vertente Pergunta/Resposta, em que através da barra de perguntas, o utilizador poderá colocar qualquer tipo de pergunta relacionada com a Madeira, sugestões de actividades, sítios a visitar, informações sobre eventos, entre outros. Para responder ao utilizador, a base de dados do 'chatbot' conta com várias FAQ’s e respetivas respostas, previamente desenvolvidas, bem como recorre a uma integração de inteligência artificial (AI), através da Open AI, que, quando não encontra informação na base de dados previamente construída, tem a capacidade de pesquisar informação para responder a essa pergunta, em sites externos de Instituições Oficiais da Madeira", explica a Visit Madeira.

Além disso, "é ainda possível recorrer ao Live Chat com agentes, disponível nos dias úteis das 09h00 às 18h00, nos sábados, domingos e feriados das 10h00 às 12h30, estando apenas encerrado nos dias 25 e 26 de Dezembro e 1 de Janeiro", garante.

Esta é uma "ferramenta diferenciadora" e "será lançada em português e inglês e prevê-se, num futuro breve, que esteja também disponível em francês, alemão e espanhol, chegando desta forma um vasto público", informa.