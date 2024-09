32 equipas de 11 países voltam a dar espectáculo na praia do Porto Santo

São já conhecidos os principais intervenientes que estão de regresso ao Porto Santo para discutir o troféu de 2024 da Taça dos Campeões da Europa em andebol de praia.

Pelo terceiro ano consecutivo aquela que foi considerada este ano o melhor destino de praia da Europa, recebe as estrelas do andebol europeu, que irão desfilar ao longo de quatro dias nos vários campo que serão instalados uma vez mais no ‘areal dourado’.

Numa edição que terá lugar entre os dias 10 a 13 de Outubro, e uma vez mais organizado pela Federação Europeia de Andebol (EHF) em estreita parceria com a Federação de Andebol de Portugal e Associação de Andebol da Madeira e com o apoio do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal do Porto Santo, conta com um total de 32 equipas, 16 masculinas e 16 femininas oriundas de 11 países.

Portugal volta a estar bem representado com três equipas em ambos os sectores, enquanto os dinamarqueses do Rodby Beach Boys e The Danish Beach Handball Dream vão tentar revalidar o título de campeões masculinos e femininos, respectivamente, alcançado no ano passado, 2023.