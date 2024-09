Tema dos fogos promete continuar mesmo depois de extintos

Bom dia. Eis as capas dos jornais desta quinta-feira, 19 de Setembro de 2024, ainda com grande destaque - mesmo porque continua o drama dos fogos florestais e rurais em Portugal continental - na imprensa nacional. E, como referido no título, promete continuar a gerar enorme polémica mesmo depois de extintos...basta ver os títulos das primeiras páginas do DN, do JN, do CM, no Público e até no Negócios e no Jornal Económico.

Na revista Visão:

- "A paixão, o negócio e a crise do vinho"

- "Enoturismo. Volta a Portugal pelas regiões vitivinícolas"

- "Cristiano Van Zeller: 'Há uma tendência global de recessão do consumo'"

- "O que beber? As escolhas de 14 enólogos e escanções"

- "Yuval Harari. Ensaio exclusivo sobre as ameaças da Inteligência Artificial"

- "Nuno Melo. Um dia com o ministro que reclama Olivença"

- "Nomeações. Como o Governo contorna as regras da contratação"

Na revista Sábado:

- "Quem são os financiadores dos partidos"

- "Rita Matias, Susana Peralta e Maria Castelo Branco. Ataques sexistas e ameaças às comentadoras da TV"

- "E se a posição como dorme influenciar a sua saúde?"

No Correio da Manhã:

- "Crise política à vista. Sem Orçamento há eleições. Marcelo avisa que dissolve parlamento se OE chumbar"

- "Tragédia dos incêndios. Socorro não chegou a tempo de salvar bombeiros"

- "Trânsito cortado na 25 de Abril. Perseguição policial de 140 km termina com ladrões caçados na ponte"

- "Vila do Conde. Grupo filmado a matar com dois tiros e à facada"

- "Azambuja. Auxiliar corajosa impede mais vítimas em escola"

- "Vírus. Doença da língua azul ataca ovelhas no Alentejo"

- "Estrela Vermelha-Benfica. Lage faz exame da Champions. No inferno do Marakana"

- "Sporting. Gyokeres encanta espiões"

No Público:

- "Incêndios: 'A gente não consegue sair, enquanto não vir que o fogo se apaga'"

- "Montenegro anuncia equipas para investigar fogos que existem há três anos"

- "Navio português transporta carga para armas de Israel. Em declarações ao Público/Renascença, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, revela a carga polémica do navio com bandeira portuguesa"

- "Concorrência. Bancos invocam prescrição para evitar coimas do cartel da banca"

- "Finanças. Governo adia entrega do plano orçamental a Bruxelas"

- "Moçambique. Frelimo e Renamo acusados de acordo secreto"

- "Médio Oriente. Mossad pôs explosivos em 5000 pagers do Hezbollah"

- "Azambuja. Um dia após o ataque: 'Quando me fui deitar, havia sangue nos meus pensamentos'"

- "Justiça. Novo tribunal de Vila Franca de Xira avança seis anos depois de acordo com a câmara"

No Jornal de Notícias:

- "Incendiários detidos numa década mais do que triplicaram"

- "Fogos. Câmaras do Interior sem dinheiro para bombeiros municipais"

- "Reforço. Tempo deve dar tréguas no dia em que chega ajuda de Espanha"

- "FC Porto. Samu pode ser arma letal no embate de Guimarães"

- "Benfica. Águias aterram em Belgrado sem medo"

- "Vacinação de idosos limitada aos centros de saúde põe Governo sob pressão"

- "Azambuja. Aluno grato à funcionária da escola que o travou"

- "Vila do Conde. Empresário abatido a tiro em reunião na Varziela"

- "Trofa. Ciclovia bate contra moradia"

- "Transporte. Autocarro elétrico grátis liga Valença a Tui este ano"

- "Líbano. Walkie-talkies juntam-se aos pagers explosivos"

No Diário de Notícias:

- "SIRESP [Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal] entra na fase crítica dos fogos sem liderança há quatro meses"

- "Ataque com faca na escola. O dia seguinte na Azambuja"

- "Comissão. Maria Luís Albuquerque está 'satisfeita' e deve ter uma aprovação 'pacífica'"

- "Cartel da banca. Bancos pedem ao tribunal absolvição de multas de 225 milhões"

- "Estudo. Portugal precisa de 138 mil novos imigrantes por ano para ganhar riqueza"

- "Sabotagem eletrónica. Duplo golpe ao Hezbollah quando Israel anuncia nova fase da guerra"

- "Alta tensão Portugal/Israel. MNE proibiu sobrevoo para Telavive"

- "Liga dos Campeões. Benfica volta ao 'Maracanã' de Belgrado e Bruno Lage espera ir mais longe do que foi em 2019-20"

- "Cinema. Festival 'Queer' propõe viagem estética e filosófica"

No Negócios:

- "Alívio fiscal na advocacia à boleia do novo estatuto"

- "Quase 10% das verbas do OE contra incêndios ficaram por gastar em 2023"

- "Conversa na redação. Cristina Siza Vieira: 'Investimento na reabilitação deve ser deduzido à coleta do IRC'"

- "Energia verde e tecnologia fazem disparar preço do estanho"

- "Credores trocam perdão da dívida à Altice pela perda de poder de Drahi"

- "Kamala Harris e ouro ganham com grande corte de juros da Fed"

- "Trabalho. Portugal cai na capacidade para atrair qualificados"

No O Jornal Económico:

- "Inflação KO: Fed faz corte histórico nos juros e promete mais este ano"

- "Pequenos e médios produtores de vinho estão desesperados com preços baixos"

- "Comissão Europeia - Ex-ministros do PS elogiam supercomissária espanhola: 'É uma ótima notícia para Portugal', diz Duarte Cordeiro"

- "Bancos apostam na prescrição para evitar pagar multa de 225 milhões à Concorrência"

- "Seguradoras acionam planos de emergência para responder a danos dos incêndios"

- "Benfica parte como favorito no primeiro jogo da Liga dos Campeões"

No Record:

- "E. Vermelha-Benfica. Lage desafia jogadores. Treinador exige que a equipa mostre qualidade"

- "Sporting. Como Debast deu a volta por cima"

- "FC Porto. Fábio Vieira antecipa regresso"

- "Mundial de hóquei em patins. Argentina-Portugal (4-4). Triunfo escapa a 12 segundos do fim"

- "Femininos. Argentina-Portugal (2-3). Seleção faz história"

No O Jogo:

- "FC Porto.'Central à FC Porto tem raça, ambição e alma'. Ricardo Costa, antigo capitão dos dragões, dá dicas aos reforços Tiago Djaló e Nehuén Pérez

- "E. Vermelha-Benfica. Aursnes é trunfo na manga"

- "Sporting. Stromberg fez história no Benfica, mas não poupa elogios ao compatriota dos leões: 'Gyokeres pode jogar em qualquer liga'"

- "V. Guimarães. Mirandela torce por Rui Borges e a mãe não esconde o orgulho: 'Ainda bem que não o tirei do futebol'"

- "Hóquei. Empate [4-4] cedido frente à Argentina a 12 segundos do fim traça destino - Encontro nos 'quartos' com a França"

E no A Bola:

- "Liga dos Campões - 1.ª Jornada. Estrela Vermelha-Benfica. Dinâmica de vitória contra o Marakana"

- "'O importante é ouvir os nossos' - Bruno Lage"

- "'Beste tem qualidade com a bola no pé' - Grimaldo"

- "Sporting. Anderlecht já sente saudades de Debast"

- "FC Porto. Vaná aconselhou Nehuén a apanhar o avião"

- "Liga dos Campeões. Nuno Mendes decisivo na vitória do PSG"

- "Arábia Saudita: 'Ronaldo não nos controla, pedimos-lhe que nos ensine', garante Al Nassr"

- "Champions Feminina. Benfica vence Hammarby (2-1) na Suécia e encaminha 'play-off'"

- "Hóquei em patins. Portugal-Argentina 4-4 - Segue-se a França nos quartos do Mundial"