Próximas 24 horas "vão continuar a ser muito complexas" no combate aos fogos

As próximas 24 horas "vão continuar a ser muito complexas" no combate aos incêndios que lavram há vários dias nas regiões Norte e Centro de Portugal Continental, alertou hoje o comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Numa conferência de imprensa, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa), para fazer o ponto de situação às 20:00 do combate aos incêndios que lavram no país, André Fernandes destacou que "em particular a madrugada e o dia de amanhã [quinta-feira] vão continuar a ser muito complexas",

De acordo com o responsável, os incêndios "têm ainda muita intensidade e energia".

Sete pessoas morreram e cerca 120 ficaram feridas, das quais 10 em estado grave, devido aos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam perto de 76 mil hectares.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e alargou até quinta-feira a situação de alerta, face às previsões meteorológicas.