Fogo que passou de Paços de Ferreira para Santo Tirso está dominado

O incêndio que começou na segunda-feira em Paços de Ferreira e passou para Santo Tirso "está dominado" e pelas 18:50 de hoje decorriam operações de rescaldo e vigilância, disse fonte dos bombeiros.

À Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Pedro Santos, adiantou que todas as pessoas que tinham sido retiradas de casa por precaução já regressaram a casa.

"Ainda há cerca de uma hora fizemos o retorno de uma pessoa à sua habitação", adiantou.

No terreno, e segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão 84 operacionais, apoiados por 28 viaturas.

À Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Pedro Santos, explicou que o fogo que lavra "em vários pontos do concelho, com "várias frentes ativas", teve início no município vizinho de Paços de Ferreira, distrito do Porto.

"Neste momento temos uma das frentes dominadas, mas há várias frentes. A situação começa a ficar mais tranquila, a previsão é que o vento diminua [de intensidade] nas próximas horas e esperamos, com isso, que o fogo nos dê algumas tréguas", disse pelas 11:00, adiantando que no terreno estavam 102 operacionais, apoiados por 32 viaturas e um meio aéreo.

Segundo aquele operacional, "durante esta madrugada houve casas em risco, foram evacuadas por precaução".

Fonte da autarquia disse à Lusa que a maioria das pessoas retiradas esta madrugada de casa são idoso que, contudo, já regressaram às suas habitações esta manhã.

Sete pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas nos incêndios que atingem desde domingo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viseu, e que destruíram dezenas de casas e obrigaram a cortar estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 62 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro, já arderam 47.376 hectares.