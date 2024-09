Fogos devastadores marcam as primeiras páginas

Bom dia. Sem qualquer surpresa, o tema principal das primeiras páginas dos jornais nacionais, vai para os fogos que assolam as regiões centro e, sobretudo, norte de Portugal continental. As histórias contadas de ontem, tal como nos últimos dias, são de desespero e destruição. Também a Madeira não escapa das primeiras páginas, nomeadamente com as detenções da PJ, ocorridas ontem, no âmbito da operação 'Ab Initio'...

No Correio da Manhã:

- "Tragédia já matou 7 pessoas. Inferno dos fogos provoca desespero e dor no Norte e Centro do país"

- "Três voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, perdem a vida no combate às chamas"

- "Sporting-Lille (2-0). Gyokeres mostra na Champions raça do leão"

- "Benfica. Lage repete fórmula de sucesso"

- "Azambuja. Aluno esfaqueia 6 colegas na escola"

- "PJ aperta o cerco na Madeira a Albuquerque"

- "Milhares atacados. 'Pagers' ferem militantes do Hezbollah"

- "Oeiras. Bebé atacado ao dar comida a cão do pai"

No Público:

- "Reforma florestal derrapou e falha no cuidado dos espaços rurais"

- "Reportagem. O fogo? 'A gente nem sabe de onde vem'"

- "Comissão Europeia. Portugal fica com a pasta dos Serviços Financeiros"

- "Azambuja. Aluno de 12 anos esfaqueia seis colegas no recreio da escola"

- "Israel acusado. Ataque a Hezbollah com explosão de 'pagers'"

No Jornal de Notícias:

- "Falhas no comando impediram ajuda de bombeiros a concelhos vizinhos"

- "Incêndios causaram 262 mortos em duas décadas"

- "Champions. Leão entra a rugir na selva dos milhões"

- "Azambuja. Rapaz de 12 anos ataca seis colegas à facada num corredor da escola"

No Diário de Notícias:

- "Incêndios. PJ investiga indícios de crime nos dois maiores fogos"

- "Violência. Aluno de 12 anos ataca seis colegas e um professor com uma faca em escola na Azambuja"

- "Comissão Europeia. Maria Luís Albuquerque fica com área financeira. Conheça os 27 novos comissários"

- "Liga dos Campeões. Sporting vence Lille com golaços de Gyokeres e Debast"

No Negócios:

- "Crise na Northvolt ensombra refinaria de lítio em Setúbal"

- "Captar investimento privado é uma das prioridades de Maria Luís Albuquerque"

- "André Themudo. BlackRock quer 'desbloquear' depósitos das famílias"

- "Gasolineira espanhola 'low cost' estreia-se no mercado nacional"

- "EUA avançam para primeiro corte de juros desde 2020"

- "Incêndios. Montenegro declara situação de calamidade"

- "Capital. Polónia bate Portugal na atração de investimento"

- "Sustentabilidade 20/30. Raúl André, diretor-geral, Smurfit Westrock Portugal. O Governo 'devia dificultar, fiscalizar mais e ser mais proativo' nas baixas por doença"

No O Jornal Económico:

- "Von der Leyen dá superpoder a Espanha e a países que intervêm na economia"

- "Polónia ultrapassa Portugal na captação de investimento estrangeiro"

- "Mercado aguarda corte de juros histórico da Reserva Federal"

- "Oi pede devolução de 14 milhões de euros ao fisco"

- "'O CFO em Portugal é, muitas vezes, um super-CFO'. Nelson Fontainhas, 'Partner' da Deloitte Portugal"

- "Topo da Agenda: Inflação europeia e síntese económica de conjuntura"

- "Confiança na economia alemã cai para o nível mais baixo desde 2020"

- "Nova ligação financeira a Hong Kong pode ajudar Macau a ligar a China e lusofonia"

- "A mais antiga casa de câmbio portuguesa entra no negócio dos criptoativos"

No Record:

- "Sporting-Lille (2-0). Leão da Europa. Triunfo indiscutível a abrir a Liga Milionária"

- "Benfica. Di María na 15.ª viagem à Champions"

- "FC Porto. Galeno superstar. Paga em campo o carinho dos adeptos"

- "Hóquei em patins. Mais um dia sereno no Mundial. Masculinos. Angola-Portugal (0-4. Femininos. França-Portugal (0-5)"

No O Jogo:

- "Sporting-Lille (2-0). Monstro na montra. Em dois minutos, Gyokeres abriu a contagem, expulsou Angel Gomes e deixou o Lille de rastos"

- "FC Porto. Galeno persegue Jackson"

- "Benfica. Estreia vermelha será o grande teste para Lage: 'Álvaro Magalhães jogou em Belgrado há 40 anos e avisa para um ambiente 'escaldante'"

- "Braga. Artur Jorge vale nova queixa na FIFA. SAD reclama mais 850 mil euros ao Botafogo pela transferência do treinador"

- "Hóquei em patins. Tudo a rolar sobre rodas. Portugal vence (4-0) Angola e já está nos 'quartos' do Mundial"

- "Incêndios paralisam centenas de equipas"

E no A Bola:

- "Sporting 2-0 Lille. De outro campeonato. Leão sólido entra a ganhar na nova Champions com golo de Gyokeres e monumento de Debast"

- "Benfica. 'A atmosfera aqui é incrível'. Dálcio. Jogador do Estrela Vermelha e antigo benfiquista deixa aviso em conversa com A Bola"

- "FC Porto. Galeno 'é jogador de eleição'. Fábio Martins destaca a A Bola evolução do brasileiro na finalização"

- "Arábia Saudita. Luís Castro deixa Al Nassr. Treinador português afastado, deve entrar Stefano Pioli"

- "João Cancelo marca e assiste. Português brilha em vitória do Al Hilal na Champions Asiática"

- "Andebol. Nuno Pinto de volta após luta de 3 anos contra um cancro"

- "Hóquei em patins. Portugal cumpre contra Angola"