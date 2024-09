Grupo folclore Cultura Popular de Londres actua hoje em Gaula

O grupo de folclore 'Cultura Popular', de Londres, está a realizar uma digressão à Madeira e, hoje, faz a sua primeira actuação no arraial de Nossa Senhora da Luz, na freguesia de Gaula.

O grupo chegou, ontem, à Região e é composto por 32 emigrantes madeirenses de várias partes da ilha.

João Ascensão, natural da freguesia da Ilha, é o presidente do grupo e disse ao DIÁRIO que estarão quatro dias na Madeira e vieram a convite do emigrante natural de Gaula, José Silva, actual Conselheiro das Comunidades Madeirenses no Reino Unido. Adiantou ainda que o grupo actua esta noite, pelas 21h30, na arraial de Nossa Senhora da Luz e, amanhã, vai actuar pelas 18h30 no mesmo arraial.

O grupo de folclore 'Cultura Popular' foi fundado há quatro anos e é composto por emigrantes madeirenses radicados no Reino Unido.