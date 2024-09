Operação 'limpeza' retirou tenda e lixo do Fanal

‘Meia bola e força’. Este bem poderia ser o nome dado à operação que esta tarde foi desencadeada para retirar todos os resíduos, a tenda, os caixotes de lixo e demais equipamentos que foram denunciados esta manhã por estarem no perímetro florestal do Fanal, em pleno coração da Floresta Laurissilva, património da UNESCO. Uma área protegida e muito do agrado dos madeirenses.

Tudo por conta de uma festa de casamento que aconteceu este sábado e que rapidamente incendiou as redes sociais, inclusive com fortes recriminações de partidos políticos, pelo facto do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) ter autorizado a celebração matrimonial. A verdade é que a área já está limpa e asseada.

Isso mesmo foi reportado ao DIÁRIO, que recebeu a confirmação, via fonte governamental, que entretanto fez chegar um conjunto de fotografias no qual se constata que esta tarde o local deixou de ter a logística do evento privado mas onde juntou diversas figuras públicas, entre os quais estava o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, a vereadora e a presidente da Junta de Freguesia da Ribeira da Janela, área geográfica a que pertence, para muitos, o lugar icónico e paragem obrigatória para quem visita a Madeira.

Segundo a mesma fonte garante que a limpeza estava agendada acontecer por quem solicitou a autorização ao IFCN logo depois de a festa ter terminado, ou seja depois das 2 da manhã, no entanto face às más condições climatéricas foi reagendado para a tarde de hoje.

Para já não existem declarações oficiais do governo regional mantendo-se em silêncio e evitando entrar na controvérsia mas que mereceram votos de reprovação de figuras representantes de associações ambientais.