Juventus e Aston Villa vitoriosos no arranque do novo modelo da competição

Juventus e Aston Villa somaram hoje triunfos nos jogos que marcaram o arranque oficial do novo modelo da Liga dos Campeões de futebol, prova que foi remodelada e que conta com Sporting e Benfica.

Em Turim, a Juventus bateu o PSV Eindhoven por 3-1, com o turco Yildiz a ficar na história com o marcador do primeiro golo de sempre da nova fase de liga.

Na Suíça, o Aston Villa, de regresso à elite europeia após décadas de ausência, bateu igualmente com facilidade o Young Boys, por 3-0.

Ainda hoje, o Sporting recebe o Lille e o Real Madrid, atual detentor do título e recordista, é anfitrião do Estugarda. Na quinta-feira, é a vez do Benfica atuar na Sérvia perante o Estrela Vermelha.

Yildiz, aos 21 minutos, deu vantagem à Juventus e escreveu o seu nome na história, seguindo-se remates certeiros de McKennie, aos 27, e Nicolas González, aos 52, no triunfo do emblema italiano.

Já nos descontos, Saibari reduziu para o PSV, campeão holandês.

Em Berna, Tielemans, aos 27 minutos, Jacob Ramsey, aos 38, e Onana, aos 86, fizeram os golos do Aston Villa.

A Liga dos Campeões de futebol iniciou esta época um novo modelo competitivo, com um campeonato de 36 equipas, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares apuram-se automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e o 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os 'oitavos'.

Já os 12 clubes que terminarem abaixo da 24.ª posição, serão eliminados da 'Champions', não sendo sequer 'relegados' para a Liga Europa.

A fase de liga é composta por oito jornadas, marcadas para 17 a 19 de setembro (primeira), 01 e 02 de outubro (segunda), 22 e 23 de outubro (terceira), 05 e 06 de novembro (quarta), 26 e 27 de novembro (quinta), 10 e 11 de dezembro (sexta), 21 e 22 de janeiro de 2025 (sétima) e 29 de janeiro (oitava).