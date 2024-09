Circular às Zonas Altas do Funchal substitui Cota 500

O presidente do Governo Regional apontou esta manhã, à margem da visita que fez à obra do túnel que ligará as Quebradas ao Amparo, que está em andamento o projecto para criação de novas ligações rodoviárias nas zonas altas de Santo António, à semelhança do que já aconteceu em São Roque, com a recente ligação do Galeão à Bugiaria.

No entender de Miguel Albuquerque esse conjunto de novas acessibilidades na parte alta da cidade vai permitir implantar "a melhor solução do Mundo", com uma "circular às Zonas Altas", que apontou como uma alternativa mais barata à conclusão do antigo projecto da Cota 500. O próximo passo nesse sentido será a construção da ligação entre o Lombo Jamboeiro e a Barreira, ficando "resolvida" a ligação rodoviária naquela zona, bem como estacionamento s, rede de incêndios e faixa corta-fogo, à semelhança do que já foi feito em São Roque.

Sobre as expropriações que já haviam sido feitas para a Cota 500, Albuquerque e Pedro Fino apontaram que as mesmas só serão revertidas se houver interesse dos antigos proprietários.