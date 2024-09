PR expressa "solidariedade estratégica" e acordo com decisões do Governo

O Presidente da República expressou hoje "solidariedade estratégica" e o seu acordo em relação às decisões do Governo no combate aos incêndios, e defendeu que não se pode "ter a tentação da facilidade".

"Estamos todos juntos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, perante a comunicação social, na residência oficial de São Bento, em Lisboa, no fim de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros sobre a situação dos incêndios, a que presidiu.

Ainda antes de o primeiro-ministro anunciar as decisões tomadas nesta reunião do Conselho de Ministros, o chefe de Estado declarou: "Queria dizer que concordo com essas deliberações, boa parte delas da competência exclusiva do Governo, não exigindo, portanto, a participação direta do Presidente da República, por não exigirem iniciativas de leis".

O Presidente da República referiu que está ao lado do Governo neste momento, não por "mera solidariedade institucional" entre órgãos de soberania, mas num gesto de "solidariedade estratégica".