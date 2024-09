Bombeiros da Calheta com veículo todo-o-terreno para resgate em montanha daqui a dois meses

Está a ser ultimada a entrega de um novo Veículo para Operações Específicas (VOPE) aos Bombeiros Voluntário da Calheta. A nova viatura destina-se ao resgate em montanha e deve ser entregue àquela corporação até ao início de Novembro.

Foi por sentir a necessidade de dispor de um veículo todo-o-terreno para salvamento e resgate em montanha e operações em grande ângulo, considerado um Veículo para Operações Específicas (VOPE), que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Calheta apresentou uma proposta para aquisição desse equipamento na 2.ª edição do Orçamento Participativo (OPRAM), que ocupou os dois últimos anos (2022 e 2023).

Esse projecto foi o mais votado das duas edições que o OPRAM já conheceu, tendo conseguido 4.344 votos. Foi uma candidatura na área temática da protecção civil e de âmbito municipal, no caso, circunscrita ao concelho da Calheta. O valor então orçamentado ficava-se pelos 99.640 euros.

Passado pouco mais de um ano da conclusão das votações e de ter visto a sua proposta sair vencedora, os Bombeiros Voluntários da Calheta deram, no início deste mês, o passo decisivo para o fornecimento deste novo veículo.

No passado, a falta de viaturas todo-o-terreno chegou a dificultar as acções de resgate no concelho da Calheta, nomeadamente na zona do Rabaçal.

Com data de 4 de Setembro, o contrato assinado entre a respectiva Associação Humanitária e a empresa Extincêndios - Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A., ficou-se pelos 118.349 euros (valor sem IVA), ligeiramente abaixo dos 122 mil euros apontados no procedimento concursal lançado no início de Agosto. A empresa vencedora tem 60 dias para entregar a nova viatura.

Neste momento, a empresa que ganhou o concurso está a modificar e a adequar a viatura às características requeridas, nomeadamente garantindo a valência de transporte de vítimas deitadas.

“O veículo será modificado para incorporar os componentes de uma ‘ambulância’, nomeadamente uma maca, mantendo as propriedades dinâmicas do veículo base, reunindo tecnologia de ponta e capacidade de resposta para intervir nas operações de salvamento e resgate mais exigentes, ultrapassando obstáculos e garantindo o acesso do pessoal de emergência onde é necessário, de forma rápida e segura”, podemos ler na proposta colocada à votação do OPRAM.

Como argumentos apresentados pela Associação Humanitária preponente destaca-se a orografia bastante acidentada e montanhosa do concelho da Calheta, bem como o facto de muitas das intervenções desta natureza realizar-se através de “estradas florestais de sinuosidade imensa”, impossibilitando o envio de ambulância e de veículos não preparados para este tipo de terreno. Junta-se a estas premissas, o aumento da procura pelos principais percursos pedestres do concelho, nomeadamente na zona do Rabaçal (25 Fontes, Levada do Risco, Levada da Rocha Vermelha), que, no entender do proponente, “importa dar uma resposta operacional mais rápida, mais eficaz e eficiente às solicitações cada vez mais frequentes”.

O novo veículo deverá estar dotado de comunicações (rede SIRESP e telefones por satélite) e demais equipamentos de protecção individual e de resgate. O DIÁRIO procurou ouvir a corporação da Calheta sobre as demais características deste veículo, mas os contactos feitos com o quartel dos bombeiros e com o seu comandante na semana passada e no dia de hoje não foram bem sucedidos.

A viatura todo-o-terreno para resgate em montanha foi entregue aos Bombeiros Voluntários de Santana em Março de 2021.

Dois anos e meio depois

Dois anos e meio depois entre a apresentação da proposta ao OPRAM e a assinatura do contrato para fornecimento do veículo de resgate em montanha, os Bombeiros Voluntários da Calheta deverão receber, dentro de dois meses, o equipamento desejado.

Nesta edição do Orçamento Participativo foram, também, apresentadas propostas para aquisição de veículos deste género pela Associação Humanitária de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol (com 421 votos) e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Vicente (197 votos), orçados em valores muito próximos da proposta apresentada pelos Bombeiros da Calheta. Até ao momento nenhum desses outros dois veículos foram contratualizados.

Foram 56 os projectos que se sagraram vencedora na 2.ª edição do OPRAM, representando um financiamento superior 4,7 milhões de euros. Conforme apontado em Outubro de 2022, aquando do terminus das votações, foram contabilizados cerca de 39 mil votos dos cidadãos nas diferentes propostas apresentadas.

Antes, na edição anterior do OPRAM, de 2019, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santana viu ser aprovado seu projecto para aquisição de um veículo todo-o-terreno de resgate em montanha, equipado com maca de transporte. A concretização da compra teve lugar em Novembro de 2020, pelo valor de quase 67 mil euros, com contrato assinado com a empresa Jacinto Marques Oliveira Sucessores, Lda.