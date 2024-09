IFCN investe mais de 170 mil euros em duas estufas inteligentes

A Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), pretende modernizar as infraestruturas de produção florestal com a abertura de um concurso público que prevê a aquisição e instalação de duas estufas inteligentes com sistema de monitorização remoto, que serão implementadas no Viveiro Florestal da Santa (Porto Moniz) e no Viveiro Florestal do Pico das Pedras (Santana). Trata-se de um procedimento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em nota à imprensa, a tutela explica que as estufas a serem instaladas contam com tecnologia de ponta, incluindo câmaras de vídeo e sistemas de monitorização remota que permitem o acompanhamento e ajuste de variáveis ambientais, bem como o controle inteligente do sistema de irrigação. O projecto tem como objetivo principal a produção de plantas florestais e ornamentais, além de fomentar a investigação no melhoramento vegetal.

"O custo estimado do projecto é de 170 mil euros, ao qual se acrescenta o IVA à taxa legal em vigor, refletindo os valores atuais de mercado obtidos através de uma consulta preliminar. As estufas inteligentes não apenas otimizam a produção, mas também garantem um funcionamento mais eficiente das unidades de produção florestal, contribuindo para a sustentabilidade e inovação no setor".

Este investimento faz parte das medidas delineadas no PRR, que busca fortalecer as infraestruturas florestais da Madeira, garantindo a adaptação tecnológica e o aumento da capacidade produtiva nos viveiros regionais, conclui a nota.