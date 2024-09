“Afinal, quem traiu os ponta-solenses?”, questiona Sara Madalena

A atual vice-presidente do CDS-PP Madeira e, também, líder do Grupo Parlamentar do partido na Assembleia Legislativa da Madeira reagiu, hoje, na qualidade de presidente da Comissão Política Concelhia da Ponta do Sol, na sequência da celebração das Festas do Concelho.

Sara Madalena põe o dedo na ferida e questiona o atual executivo. “Onde estão efetivadas as propostas apresentadas por si, enquanto foi vereadora do CDS na Câmara Municipal da Ponta do Sol, no mandato 2017/2021, e que foram consequentemente aprovadas com os votos favoráveis do Partido Socialista?”

A presidente da concelhia do CDS-PP na Ponta do Sol considera essencial relembrar algumas dessas propostas. São elas: a denominação toponímica de artéria na vila da Ponta do Sol ao Dr. Agostinho Gonçalves de Canha; a transformação da marginal na freguesia da Madalena do Mar em zona de coexistência; e o monumento ao Combatente que, não obstante o tempo decorrido, nunca foram implementadas.

“O CDS-PP entende que, em política não pode valer tudo, e lamenta o comportamento oportunista do executivo do Partido Socialista minoritário da altura”, refere a deputada, em nota à imprensa, e termina questionando o presidente da Concelhia do PS e Presidente da Assembleia Municipal da Ponta do Sol, Carlos Coelho. “Afinal, quem traiu os ponta-solenses?”