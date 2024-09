Fanal ainda é ‘Zona de Repouso e Silêncio’, questiona Raimundo Quintal

O geógrafo Raimundo Quintal não ficou indiferente à polémica suscitada com a realização de um casamento na zona do Fanal e, usando as redes sociais, deixou algumas questões às entidades regionais. O evento foi, conforme demos nota, autorizado pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

"O Parque Natural da Madeira, criado pelo Decreto Regional n.º 14/82/M, no artigo 4, diz o seguinte: 22 - Zona de Repouso e Silêncio do Fanal. O decreto, que criou o Parque Natural da Madeira, continua em vigor? Se sim, como é possível permitir no Fanal actividades ruidosas, dia e noite? Infelizmente, no Fanal a Laurissilva já é escassa, mas, ao invés de trabalharem na restauração do ecossistema, estão a destruir o que resta", lê-se na publicação.