PAN Madeira luta pela "melhoria da articulação e coordenação no combate aos incêndios"

O PAN Madeira esteve presente na audição parlamentar com o Comandante Sidónio Pio, realizada no âmbito dos recentes incêndios na Região Autónoma da Madeira. Apesar de não integrar a 5.ª Comissão Especializada, o PAN fez questão de marcar presença, demonstrando o seu compromisso com a proteção de pessoas, bens e da natureza, refere o partido em nota à imprensa.

A deputada Mónica Freitas iniciou a sua intervenção agradecendo o empenho e dedicação de todos os bombeiros envolvidos no combate aos incêndios, bem como a importância do trabalho da Brigada helitransportadora, a única do país constituída por bombeiros, prestando um serviço de valor inestimável.

A deputada levantou questões fundamentais relacionadas com a proteção da natureza, além da salvaguarda dos animais.

Foi questionado se, no decurso do combate aos incêndios, foram ativados os mecanismos necessários para a proteção da flora e fauna da região, com destaque para espécies como as oliveiras bravas, euphorbias e faias das ilhas, especialmente nas encostas da Serra de Água. Foi também abordada a preocupante ideia do “deixa arder” por ser considerado apenas mato, questionando a articulação com outras entidades para garantir a preservação das espécies autóctones. Outra questão relevante foi a participação da equipa ERAS (Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação), onde se inquiriu se estes profissionais ou outros com formação semelhante foram envolvidos desde o início da operação, no foco inicial. Mónica Freitas

Após ouvir atentamente as respostas do Comandante Sidónio Pio, o PAN Madeira concluiu que há claras falhas de recursos humanos e logísticos, nomeadamente a necessidade de mais meios aéreos, além de um melhoramento na coordenação e articulação, principalmente no que diz respeito à proteção animal e vegetal. Embora os bombeiros possuam formação e sensibilização para estas questões, a falta de especialização e a escassez de efetivos no terreno compromete uma resposta eficaz e abrangente.

"Foi também confirmado que há falta de investimento na prevenção de incêndios, incluindo a manutenção e limpeza de veredas públicas, como no caso específico da Serra de Água, onde a inacessibilidade prejudicou o combate ao fogo, acrescenta a referida nota.

O PAN Madeira garantiu, no comunicado, que continuará a lutar pela implementação de medidas mais eficazes, com enfoque na prevenção e na proteção do património natural da região, defendendo a criação de mais equipas especializadas e a melhoria da articulação e coordenação no combate aos incêndios, nomeadamente com a criação dos grupos de ação local.