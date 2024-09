Alteração à lei eleitoral causa tensão entre PSD e CDS

A manchete desta segunda-feira, 16 de Setembro de 2024, revela que a Lei eleitoral gera tensão entre PSD e CDS. O DIÁRIO noticia que o "partido liderado por José Manuel Rodrigues considera que a proposta dos social-democratas, com quem mantém um acordo parlamentar, afecta o pluralismo e a diversidade da representação política na Assembleia Legislativa". Leia a notícia na página 5.

No futebol, saiba o que significa Muita parra e pouca uva. Do Nacional, que "desperdiçou uma mão-cheia de golos e saiu derrotado (1-0) de Estoril", pode ler na página 16 e 17. Na II Liga, também "o Marítimo perdeu nos Barreiros com o Alverca, na estreia de Silas no comando técnico". Leia na página 20.

Reforço policial contra a mendicidade também é notícia em destaque hoje. "Câmara de Lobos recorre aos gratificados da PSP para lidar com o problema dos pedintes". Saiba tudo nas páginas 6 e 7.

Por fim, a notícia que marcou o dia de ontem. Festa de casamento no Fanal dá brado. Isto foi um "evento autorizado pelo IFCN em plena Floresta Laurissilva", que "origina pedidos de esclarecimentos de vários quadrantes políticos". Leia na página 4 e na 23. Também sobre a temática dos casamentos, saiba que a "'Cardsharp' trama casal no embarque para lua-de-mel". Saiba o que é e como foi na página 12.

Por fim, a notícia que o Parque polémico rende 7 mil por mês à Região, para ler na página 3.