JPP reforça críticas contra alteração da Lei Eleitoral e alerta para "perigoso retrocesso"

Depois de o partido ter marcado, ontem, posição em relação à proposta de revisão da Lei Eleitoral - anunciada, na sexta-feira, pelo PSD - foi a vez do líder parlamentar do JPP endurecer o discurso. Em comunicado remetido esta manhã às redacções, Élvio Sousa alerta para um "perigoso retrocesso eleitoral", caso o PSD de Miguel Albuquerque consiga reduzir a presença de mais partidos na Assembleia Legislativa da Madeira.

"Depois de terem prometido há dez anos alterar o Estatuto Político Administrativo da Região, que ainda permite a acumulação de reformas e ordenados, – e não cumpriram – Albuquerque e Jaime Ramos querem reduzir a presença de mais partidos na Assembleia. Sintomático. Querem retomar os 11 círculos eleitorais concelhios (extintos em 2006) alimentando o sonho do regresso às maiorias de governo, uma estratégia calculada para a perpetuação do clã de Albuquerque no poder", evidencia o deputado.

"Este perigoso retrocesso eleitoral, quando o país discute uma maior representatividade popular no parlamento e os Açores mantêm os círculos de ilha, tem de ser desmascarado à nascença", sublinha Élvio Sousa.

O parlamentar questiona ainda a posição dos restantes partidos da oposição em relação à proposta de revisão da Lei Eleitoral.