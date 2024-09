Fogo na zona de Oliveira de Azeméis obriga a evacuar hotel por precaução

Um incêndio na zona de Oliveira de Azeméis está a ser combatido esta noite por cerca de 300 bombeiros, auxiliados com quase uma centena de veículos, tendo sido evacuado um hotel, devido ao fumo.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Agência Lusa que às 23:00 havia quatro incêndios ativos que mereciam maior preocupação, um deles o de Oliveira de Azeméis (Pinheiro da Bem Posta, Travanca e Palmaz), tendo sido evacuado o hotel Vale do Rio, por precaução.

Outros incêndios mais significativos são os que lavram na zona de Sopo de Baixo, Vila Nova da Cerveira, combatido às 23:00 por 121 operacionais com 39 viaturas, e em Sever do Vouga as chamas estavam a ser combatidas por 196 operacionais, com o apoio de 63 veículos.

Também na zona de Fafe havia pelas 23:00 dois incêndios ativos, a serem combatidos por quase 200 operacionais, segundo a página da ANEPC.

A fonte ouvida pela Lusa assegurou que não foram atingidas habitações e não há pessoas feridas e que a evacuação do hotel foi por precaução e devido ao fumo.

Na página da ANEPC figuram ainda outros incêndios, nomeadamente um em Santa Maria da Feira, mobilizando 142 bombeiros.

Na página, o número de operacionais destacados para Oliveira de Azeméis, e o número de viaturas, continua a subir.