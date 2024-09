“La Palice não diria melhor” que Francisco Oliveira

“Aquilo que o presidente do sindicato - SPM – referiu, La Palice não diria melhor”. É a reacção de Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, à antevisão do ano lectivo 2024/25 feita pelo Sindicato dos Professores da Madeira.

Em entrevista à Lusa, o coordenador do SPM admitiu que o ano lectivo 2024/2025 possa arrancar sem falta de professores nas escolas da região, mas considera que essa condição dificilmente se manterá inalterável até ao encerramento das actividades.

Nada mais óbvio considera Jorge Carvalho. “Todos os anos temos professores que por diversas razões têm que faltar”, constata, prevendo que este ano escolar não será excepção. Mas desde já dá garantias que “na generalidade dos grupos de recrutamento temos a capacidade para fazer substituições quando elas se justificarem”, ao assegurar existir “reserva ainda muito significativa de professores que estão fora do sistema, que sendo necessários, regressam ao sistema para colmatar essas necessidades”, aponta.

O secretário da Educação reitera estar “tudo preparado para iniciarmos o novo ano lectivo com a tranquilidade que tem caracterizado os últimos anos”, o que não invalida “alguns afinamentos, alguns ajustes”.

Alegando desconhecer o ponto de situação, recorda que “os professores colocados na sexta-feira passada têm até ao dia de hoje para aceitarem ou não as respectivas colocações. Os que aceitarem amanhã apresentar-se-ão nas escolas. Se eventualmente existirem desistências estamos preparados para publicar uma nova lista e dessa forma satisfazermos todos os pedidos das nossas escolas”, afirma.

Ressalva que “todos os professores que estão a ser colocados até ao momento são professores que vão ser titulares de um horário, ou seja, esse horário será um horário para o ano lectivo. Todos os horários que a partir de agora tenham que ter um professor substituto são substituições e essas substituições são temporárias e são em função da ausência do titular desse mesmo horário”.

Aos 394 professores a contratar da oferta de emprego que expira hoje, há a registar o regresso ao sistema regional de 51 professores contratados.

Jorge Carvalho negou ainda a crítica de alegada "obsessão" do Governo Regional em iniciar as actividades lectivas antes do continente, e minimizou a existência de turmas com ‘excesso de alunos’ – Escola da ‘Levada’ tem turma do 10º ano com 27 alunos – o que contraria o indicador determinado pela tutela (as turmas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e as turmas do ensino secundário têm um referencial de 20 alunos, tendo as turmas dos 5.º e 10.º anos de escolaridade o limite máximo 23 alunos). “Isso é uma gestão que cabe às escolas”, relativizou.

Esta tarde a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva promoveu cerimónia de recepção aos novos alunos do 5.º ano de escolaridade para dar a conhecer a escola, a sala da turma e o respectivo/a director/a de turma e os colegas.

Amanhã, quarta-feira, arrancam as aulas para as turmas de 5º ano, na quinta-feira será a vez do 6º ano e a partir de sexta-feira, início das aulas para os anos de 3º Ciclo e Secundário.