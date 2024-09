Incêndio a leste de Los Angeles ameaça milhares de casas e obriga a evacuações

Um incêndio florestal a leste de Los Angeles está a ameaçar dezenas de milhares de casas e edifícios, obrigando a evacuações no meio de uma onda de calor.

Os bombeiros estatais disseram que mais de 35.000 estruturas estavam ameaçadas pelas chamas, incluindo casas unifamiliares e multifamiliares e edifícios comerciais, enquanto as autoridades emitiam ordens de evacuação para várias áreas, devido a um incêndio florestal descontrolado.

As trovoadas previstas para o final do dia poderão tornar as condições ainda mais difíceis para o combate ao fogo que consome o sopé de uma floresta nacional.

A chamada 'linha de fogo' estava a arder ao longo dos limites da Floresta Nacional de São Bernardino, a cerca de 105 quilómetros a leste de Los Angeles.

Na manhã de hoje, o incêndio tinha queimado cerca de 70 quilómetros quadrados de erva e chaparral, deixando uma espessa nuvem de fumo escuro a cobrir a área.

"As trovoadas da tarde podem causar novas ignições e influenciar potencialmente a atividade em torno do perímetro do incêndio", disseram os bombeiros estatais, numa atualização esta manhã.

"As condições quentes e secas misturadas com trovoadas podem desafiar ainda mais os bombeiros nos próximos dias", acrescentaram.

As autoridades do condado, que declararam situação de emergência no sábado à noite, emitiram ordens de evacuação para Running Springs, Arrowbear Lake, áreas a leste da Highway 330 e outras regiões.

"As temperaturas extremas, o vento e os relâmpagos contribuíram para a propagação rápida do fogo", declarou o município em comunicado.

Esperava-se hoje a chegada de mais bombeiros. As autoridades estatais afirmaram que a vegetação está extremamente seca na zona e que as temperaturas atingiram mais de 100 graus Fahrenheit (39 graus Celsius) no sábado, com a humidade relativa a baixar, o que proporciona as condições ideais para a propagação do incêndio.

O fogo começou na quinta-feira à noite e a sua causa está a ser investigada.

Mais de 600 bombeiros estavam a combater o incêndio, apoiados por helicópteros que lançavam água e pairavam sobre as casas e as encostas, juntamente com outras aeronaves, segundo os bombeiros estatais.

O incêndio produziu nuvens espirais de fumo denso e as chamas podiam ser vistas a subir os cumes das encostas.

Não há registo de feridos nem de casas ou outras estruturas danificadas ou destruídas.

O Serviço Nacional de Meteorologia referiu que o centro de Los Angeles registou uma temperatura máxima de 112 graus Fahrenheit (44 Celsius) na sexta-feira, a terceira vez que uma temperatura tão alta foi atingida no local desde 1877.