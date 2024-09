Protecção Civil da Madeira disponibiliza ajuda para combate aos incêndios no continente

"O Governo Regional da Madeira, através do Serviço Regional de Proteção Civil, disponibilizou ajuda a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) para auxiliar no combate aos incêndios ativos neste momento no Continente português", revela o executivo num comunicado remetido ao início desta tarde às redacções.

De acordo com a mesma nota, "a disponibilização de meios humanos e técnicos foi manifestada no início da manhã do dia 14 de Setembro, na sequência de contacto estabelecido com o presidente da ANEPC".

"A disponibilização da força regional foi concretizada após a avaliação das condições meteorológicas que mantém a Região Autónoma da Madeira com risco reduzido de incêndios nos próximos dias", indica a mesma nota.

O Serviço Regional de Protecção Civil aguarda agora "eventual activação por parte da ANEPC para desencadear todos os procedimentos logísticos inerentes a deslocação dos bombeiros para o continente português".

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

À excepção de Évora, Beja, Lisboa, Setúbal e alguns concelhos de Aveiro e do Porto, todos os outros distritos de Portugal continental apresentam um perigo muito elevado e elevado de incêndio, de acordo com o IPMA.