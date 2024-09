GESBA: Gestão Escondida dos Bananicultores

Numa altura em que os agricultores, produtores da banana, veem o seu produto ficar a amadurecer em cima da terra por falta de capacidade de resposta da única empresa (por isso há monopólio!) que faz a recolha de banana, a GESBA, há que perceber que os decisores (administração) desta empresa são “profissionais de gabinete”. Pessoas que talvez nunca cortaram um cacho de banana nem fazem ideia do que é andar 15 a 20, minutos, por acessos ou veredas com piso irregular e com dezenas de degraus para subir até à estrada onde está o carro, com um cacho de 60Kg ou mais, às costas. E, talvez por isso, lhes falte sensibilidade e vontade pessoal, profissional e política, para resolver este problema que prejudica os nossos agricultores todos os anos no Verão. Para não falar dos decisores políticos, porque esses então!... A começar pelo presidente do Governo Regional, que não tem noção nem quer saber o que custa ser agricultor na nossa Região! Um Presidente do Governo Regional que nem se importa que a Madeira esteja a arder e, irresponsavelmente, vai de férias! Imagine-se a sua preocupação pelo trabalho árduo dos nossos agricultores!?

Falta-lhes um contacto direto com a realidade dos agricultores. Por isso, será uma excelente experiência sair do gabinete e acompanhar os profissionais da GESBA até aos terrenos e vê-los cortar e “acartar” os cachos de banana! Pelo caminho falem com os agricultores! Informem-se juntos dos agricultores sobre o que custa cultivar e produzir banana. Oiçam os problemas que têm com a falta de água de rega no Verão. Escutem as queixas pelo facto de ter havido um grande aumento nos fertilizantes e nos adubos; a falta de mão de obra; a dificuldade em cavar as bananeiras; a praga de ratos que acontece porque o Governo Regional não tem um programa de controlo da praga de ratos, como tinha no passado. Contactem com os agricultores, mas sem escolher agricultores afetos ao PSD! As decisões mais assertivas e justas nascem do verdadeiro conhecimento da realidade. E este só se consegue quando entramos em contacto direto, sem intermediários, com a realidade, e neste caso com a realidade vivida pelos nossos agricultores e produtores de banana. São muito bonitas as “letras garrafais” na primeira página de alguma imprensa escrita da Região, a dizer que a GESBA passou a pagar a banana categoria extra, a 1 euro. Mas isso só aconteceu depois da “luta” do JPP. Por iniciativa da GESBA e do Governo Regional os agricultores não teriam esse aumento!

Numa época difícil para a agricultura, em que há redução no número de agricultores e aumento dos terrenos abandonados e com mato, gerando assim um aumento do risco de incêndios e uma má imagem paisagística, apela-se a um maior respeito pelos agricultores e pede-se que sejam criados mecanismos justos de apoio à produção e escoamento dos nossos produtos.