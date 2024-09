Cofundador do cartel de droga de Sinaloa 'El Mayo' declara-se "inocente" em Nova Iorque

O cofundador do cartel mexicano de Sinaloa Ismael 'El Mayo' Zambada declarou-se inocente das acusações de tráfico internacional de droga, na sua comparência num tribunal federal de Nova Iorque, indicou a agência noticiosa francesa AFP.

Envergando um uniforme de prisioneiro e claramente fragilizado, Ismael Zambada, de 76 anos, declarou-se, através do seu advogado, "inocente" das acusações de associação criminosa com vista ao tráfico internacional de cocaína e fentanil, que lhe foram lidas pelo procurador, e precisou de ajuda para se levantar da cadeira e abandonar a sala.

A próxima audiência foi marcada para 31 de outubro, e o arguido aguardará em prisão preventiva o início do julgamento.

Há uma semana, aceitou ser transferido do estado do Texas -- onde se encontrava sob custódia desde a sua detenção, no final de julho - para Nova Iorque.

No Texas, já se tinha declarado inocente dos crimes de tráfico de droga, branqueamento de dinheiro e conspiração para cometer um homicídio naquele estado do sul dos Estados Unidos.

Ismael 'El Mayo' Zambada criou o poderoso e mortífero cartel de Sinaloa com Joaquín 'El Chapo' Guzmán nos anos 1990 e toda a vida eludiu as unidades policiais de combate à droga mexicana e norte-americana, apesar de uma recompensa de 15 milhões de dólares (13,5 milhões de euros) prometida nos Estados Unidos por informações que levassem à sua captura.

Acabou por ser detido a 25 de julho, em circunstâncias pouco claras, perto da cidade norte-americana fronteiriça de El Paso, no Texas, onde aterrou procedente do México, a bordo de um avião particular, na companhia de Joaquín Guzmán López, filho de 'El Chapo'.

O septuagenário declarou ter caído numa emboscada de Joaquín Guzmán López, sequestrado e metido à força no avião.