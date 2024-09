Filho de Joe Biden declara-se culpado de acusações fiscais para evitar julgamento

Hunter Biden, filho do Presidente norte-americano, declarou-se hoje culpado de acusações fiscais federais, numa ação surpreendente que poupa Joe Biden e a sua família a outro julgamento criminal, provavelmente embaraçoso e doloroso.

A decisão surpreendente de Hunter Biden de se declarar culpado de acusações de contravenção e crime sem os benefícios de um acordo com os promotores veio horas depois da seleção do júri que deveria ouvi-lo no caso que o acusa de não pagar, pelo menos, 1,4 milhões de dólares (1,26 milhões de euros) em impostos.

O filho do Presidente já enfrentava uma potencial pena de prisão, na sequência da sua condenação em junho por crimes de porte de arma, num julgamento que revelou pormenores pouco lisonjeiros e obscenos sobre a sua luta contra o vício da cocaína.

Agora, esperava-se que o julgamento fiscal apresentasse mais provas potencialmente embaraçosas para a família Biden, bem como pormenores sobre os negócios de Hunter Biden no estrangeiro, que os republicanos aproveitaram para tentar pintar toda a família Biden como corrupta.

Embora a decisão do Presidente Joe Biden de desistir da eleição presidencial em novembro de 2024 tenha silenciado as implicações políticas potenciais do caso fiscal, esperava-se que o julgamento pudesse infligir um elevado custo emocional ao Presidente nos últimos meses de sua carreira política de cinco décadas.

"Já chega", disse o advogado de defesa Abbe Lowell ao juiz antes de Hunter Biden se declarar culpado. "O Sr. Biden está preparado, devido ao interesse público e privado, para prosseguir hoje e acabar com isto".

Hunter Biden respondeu rapidamente "culpado" quando o juiz leu cada uma das nove acusações. As acusações podem levar a uma pena de até 17 anos de prisão, mas é provável que as diretrizes federais de condenação exijam uma pena muito mais curta. A sentença ficou agendada para 16 de dezembro.

Mais de 100 potenciais jurados foram levados hoje para o tribunal para iniciar o processo de seleção do painel que iria ouvir o caso, em que estava em causa um esquema de quatro anos para evitar o pagamento de impostos, ao mesmo tempo que Hunter gastava dinheiro 'strippers', hotéis de luxo e carros exóticos, segundo a agência Associated Press.

Os procuradores foram apanhados desprevenidos quando o advogado de Hunter Biden disse ao juiz esta manhã que o filho de Joe Biden escolhia o que é conhecido como uma confissão Alford, segundo a qual um arguido mantém a sua inocência mas reconhece que os procuradores têm provas suficientes para garantir uma condenação.

Os procuradores disseram que se opunham a essa declaração, dizendo ao juiz que Hunter Biden "não tem o direito de se declarar culpado em termos especiais que se aplicam apenas a ele".

"Hunter Biden não é inocente. Hunter Biden é culpado", afirmou o procurador Leo Wise.

Hunter Biden entrou na sala de audiências de mãos dadas com a sua mulher, Melissa Cohen Biden, e ladeado por agentes dos serviços secretos. Inicialmente, declarou-se inocente das acusações relacionadas aos seus impostos de 2016 a 2019 e os seus advogados indicaram que argumentariam que ele não agiu "intencionalmente" ou com a intenção de infringir a lei, em parte por causa de lutas bem documentadas com álcool e dependência de drogas.

Hunter Biden tinha concordado em declarar-se culpado de delitos fiscais no ano passado, num acordo com o Departamento de Justiça que lhe permitiria evitar a acusação no caso do uso de armas, caso não viesse a ter mais incidentes com a justiça. O acordo foi, porém, desfeito depois de um juiz ter questionado aspetos invulgares do mesmo, pelo que Hunter foi posteriormente acusado nos dois casos.

A decisão hoje de Hunter de mudar de estratégia surgiu depois de o juiz ter emitido algumas decisões desfavoráveis à defesa antes do julgamento, incluindo a rejeição de um perito de defesa proposto para testemunhar sobre a toxicodependência.