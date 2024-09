Música navega novamente no Parque de Santa Catarina para o 'MEO Sons do Mar'

O Parque de Santa Catarina é, hoje, novamente o cenário do Festival MEO Sons do Mar, que este ano terá a participação de Vitor Kley, D.A.M.A e os Ornatos Violeta.

Nesta 12.ª edição, Vitor Kley, o cantor brasileiro de 'O Sol', bem como com a banda portuguesa D.A.M.A., que interpreta canções como 'Não dá' são os grandes cabeças de cartaz. Os Pilares de Banger, banda de rock com músicas originais, também irá subir a palco.

"Estamos muito felizes por actuar no Festival MEO Sons do Mar. Este ano, é talvez a quarta vez que voltamos à Madeira. Para nós, é um grande motivo de alegria sentirmos que o público madeirense nos quer ver", referiu Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A, ao DIÁRIO.

Os bilhetes terão o custo de 15 euros, estando à venda nas lojas MEO e MEO Blueticket.

Cancelado o concerto dos Ornatos Violeta no Meo Sons do Mar no Funchal O concerto dos Ornatos Violeta que estava agendado para o Funchal no próximo sábado, dia 7 de Setembro, no âmbito do festival Meo Sons do Mar, foi cancelado, anunciou a organização, sem justificar as "circunstâncias imprevistas" no anúncio do cancelamento do segundo dia do evento, também por não ter sido encontrada nenhuma banda para substituir o grupo musical fundado em 1991.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - CMF - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, na Sala da Assembleia Municipal – Paços do Concelho

- 10h00 - Cerimónia de entrega de prémios de mérito e recepção aos alunos do 5.º ano de escolaridade daEscola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas – Carmo, com a presença de Jorge Carvalho

- 10h30 - Ireneu Cabral Barreto recebe, para cumprimentos de despedida, o Comandante do Regimento de Guarnição n. º3, Coronel João Bernardino, no Palácio de São Lourenço

- 11h00 às 17h00 - Blandy´s Wine Festival

11h00 - Workshop e prova "Gastronomia e Vinhos", com Chef Otávio Freitas

16h30 - Workshop de Chocolate UAUCACAU e prova de vinhos Blandy´s Madeira

17h00 - Final de Concurso de Cocktails Wines Madeira

- 11h30 - JPP realiza acção Política com o porta-voz, na Sala de imprensa ALRAM

- 12h00 às 02h00 - Summer Fest 2024, no Cais do Seixal

12h00 - Abertura das Barracas

21h00 - Grupo os Lordes

00h00 - DJ Oxy / Romano Faria

02h00 - Encerramento



- 17h00 - Inauguração da Exposição 'Ser-Generativo' de Pedro Alves da Veiga, na Galeria Tratuário;

- 18h00 - Abertura das instalações do Instituto Montessori da Madeira, com a presença de Miguel Albuquerque;



- 18h00 às 23h00 - Eleições Diretas PSD Nacional

- 19h00 - Marítimo - Ystads IF HF, jogo da segunda mão do play-off da Liga Europa EHF masculina, no Pavilhão do Marítimo

- 19h00 às 3h00 - Festa da Vindima, no Estreito de Câmara de Lobos

19h00 - Abertura do Evento

20h30 - Pedro Freitas Band

22h30 - NO MAKA

00h00 - DJ Daniel Caires

02h30 - Encerramento da Animação

03h00 - Encerramento do Evento



- 20h00 - XI Festa da Amora 2024, na Freguesia de Gaula

- 20h00 - Sunset Literário, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

- 20h00 - 5.ª edição do evento 'Homenagem às Migrações', no Auditório do Jardim Municipal do Funchal

- 21h30 - Rampa da Ribeira Brava



- 23h30 - Festa do Faial

22h00 - Miro Freitas

23h30 - Sérgio Rossi

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Lesões da Coluna Vertebral e Dia Internacional da Caridade;

- Este é o ducentésimo quadragésimo nono dia do ano. Faltam 117 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1735 - Nasce o compositor alemão Johann Christian Bach.

1877 - O astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli desenha o primeiro mapa de Marte.

1929 - Aristide Briand, chefe do Governo francês, propõe à assembleia da Sociedade das Nações a constituição dos Estados Unidos da Europa.

1939 - II Guerra Mundial. Os Estados Unidos declaram-se neutrais.

1944 - Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo assinam em Londres um Acordo Aduaneiro com o objetivo de estabelecer uma comunidade tarifária, mais tarde transformado no Tratado do Benelux.

1946 - O pedido de entrada de Portugal na Organização das Nações Unidas (ONU) não é aceite pela Assembleia Geral devido ao regime ditatorial do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

1972 - O grupo palestiniano Setembro Negro invade a Vila Olímpica de Munique, na Alemanha, fazendo nove reféns da delegação israelita. Os Jogos Olímpicos são suspensos. Morrem 11 atletas.

1975 - Fracassa o atentado contra o Presidente norte-americano, Gerald Ford, em Sacramento, Califórnia.

1994 - Começa na cidade do Cairo, Egito, a Conferência Mundial das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, com a participação de 170 países, e que segundo o secretário-geral da Nações Unidas, Butros-Ghali, visa "harmonizar as ações das Nações" e "não impor políticas".

1997 - Morre, aos 87 anos, a madre Teresa de Calcutá, fundadora da congregação das Missionárias da Caridade.

2005 - 150 pessoas morrem na sequência da queda de um Boeing 737-200 da linha aérea indonésia 'low cost' Mandala, após a descolagem do aeroporto internacional Polónia, situado no centro de Medan, na ilha de Sumatra.

2008 - Têm início em várias províncias a votação para as eleições legislativas em Angola, as primeiras no país desde 1992.

2014 - Representantes do Governo ucraniano e dos separatistas pró-russos do leste da Ucrânia assinam um acordo de cessar-fogo, no final de uma reunião em Minsk, Bielorrússia, mediada pela Rússia e pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

2017 - A Procuradoria-Geral brasileira deduz acusação contra a ex-Presidente, Dilma Rousseff, e o seu antecessor, Lula da Silva, entre outros políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia, após o Conselho de Ministros extraordinário, um pacote de apoios às famílias para mitigar o impacto do aumento do custo de vida, decorrente da guerra na Ucrânia, no valor global de 2.400 milhões de euros.

- A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica, Liz Truss, 47 anos, sucede a Boris Johnson como líder dos conservadores e primeira-ministra do Reino Unido.

2023 - O ex-líder da organização norte-americana de extrema-direita Proud Bois, Enrique Tarrio, é condenado a 22 anos de prisão por orquestrar o ataque ao Capitólio norte-americano, em Washington, a 06 de janeiro de 2021, a sentença mais pesada neste caso.

