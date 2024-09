Balança comercial positiva em 2023, apesar de exportações e importações diminuírem

Já são conhecidos os dados definitivos de 2023 relativos ao Comércio Internacional de Bens, com o saldo comercial das transacções de bens a registar um novo superavit, desta feita de cerca de 77,4 milhões de euros, "valor acima do observado no ano transacto, em que o saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro havia sido de 12 milhões de euros", informa a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Da análise de dados divulgados hoje pela DREM, realce que, por tipo de fluxo, "as exportações se fixaram nos 350,5 milhões de euros em 2023, registando um decréscimo de 1,4%, face ao ano anterior, o que corresponde a uma variação de -4,9 milhões de euros". Mas, "não obstante, em termos históricos, o valor das exportações em 2023 foi o segundo mais elevado de sempre", garante a autoridade estatística. "Para a redução global das exportações contribuíram as exportações para países Extra-UE, que rondaram os 220,1 milhões de euros em 2023, valor abaixo dos 233,6 milhões de euros contabilizados em 2022. Inversamente, as transacções comerciais de bens com os países Intra-UE cresceram, passando de 121,8 milhões de euros em 2022 para 130,4 milhões de euros em 2023".

Já do lado das importações, estas "fixaram-se nos 273,1 milhões de euros, apresentando um decréscimo de 20,5% em 2023, ou seja, diminuíram 70,3 milhões de euros", calcula a DREM. Isto porque "quer as importações de países Intra-UE, quer as de países terceiros contribuíram para esta queda. De facto, as aquisições de países Intra-UE rondaram os 211,6 milhões de euros no ano de 2023, 21,4 milhões de euros abaixo do contabilizado no ano precedente, enquanto as aquisições feitas a países Extra-UE diminuíram de 110,4 milhões de euros em 2022 para 61,5 milhões de euros em 2023. Contudo, pese embora a diminuição no total das importações, tal como sucede nas exportações, o valor de 2023 foi o segundo mais alto de sempre", afiança.

Relembra a DREM que "o saldo comercial das transações de bens registou um superavit de cerca de 77,4 milhões de euros (+65,4 milhões de euros em comparação com o ano de 2022), sendo que apenas em 2019 o saldo positivo foi de montante mais significativo", sendo de "notar que estes resultados traduzem uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 128,3% (103,5% em 2022)".

Faz notar, como habitualmente, que "as empresas licenciadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) foram responsáveis por exportações no valor de 263,9 milhões de euros em 2023, montante inferior aos 272,7 milhões de euros observados no ano precedente. O peso das exportações realizadas por aquelas empresas face ao total foi de 75,3% no ano em análise (76,7% em 2022)", diminuindo assim ligeiramente a sua importância nesse particular.

O mesmo acontece nas importações, onde deixaram de ter mais de metade das transacções. "No que diz respeito às importações realizadas pelas empresas licenciadas no CINM, observa-se que o valor dos bens adquiridos a empresas estrangeiras em 2023 rondou os 126,6 milhões de euros, montante abaixo do ano precedente, no qual atingiu os 179,1 milhões de euros. Consequentemente, a proporção das importações feitas pelas empresas licenciadas no CINM face ao total decresceu de 52,2% em 2022, para 46,4% em 2023", conclui.