ACAPORAMA promove Workshops sobre Gestão de Alojamento Local

A Academia de Formação da ACAPORAMA está a lançar uma nova série de workshops dedicados à Gestão de Alojamento Local: Normas e Fiscalidade.

Estes workshops, refere em nota à imprensa, são projetados para fornecer uma formação completa e prática sobre os aspetos legais e fiscais do alojamento local, oferecendo uma oportunidade valiosa para quem deseja aprimorar os seus conhecimentos e competências nesta área.

Os workshops ocorrerão em dois locais distintos, com as seguintes datas e horários: Casa do Povo do Caniço: De 10 a 29 de outubro, das 19h às 22h; e Casa do Povo da Ponta do Sol: 28 e 30 de outubro; 4, 6, 11 e 18 de novembro, das 19h às 22h.

Os participantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de tópicos essenciais, incluindo: Introdução ao Alojamento Local, Enquadramento Legal, Obrigações de Funcionamento, Impostos no Alojamento Local, Faturação, Outras Obrigações Fiscais, Gestão Financeira, e Hospitalidade e Empatia no Atendimento.

"Com uma carga horária total de 18 horas, estes workshops são direcionados a titulares de estabelecimentos de alojamento local, empresas de gestão de alojamento local, e qualquer pessoa interessada em conhecer o enquadramento legal e fiscal do alojamento local".

Para mais informações e para realizar a inscrição, os interessados podem contactar a Casa do Povo ou a Academia de Formação da ACAPORAMA pelo telefone 291 761 460 ou pelo email [email protected], acrescenta a organização.