Abertura do ano lectivo do Conservatório a cargo da Orquestra Jazz

O 'Concerto de Abertura do Ano Letivo do Conservatório – Escola das Artes da Madeira’ acontece já no próximo dia 14 de Setembro, sábado, quando forem 21 horas, no auditório do Jardim Municipal. A Orquestra Jazz desta instituição será a protagonista deste evento de entrada livre que inaugura o novo ano académico.

Segundo explica nota à imprensa, a Orquestra Jazz do Conservatório é composta por alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz, do Curso de Jazz e do Ensino Especializado. O professor Francisco Andrade orienta os jovens músicos que "têm vindo a dedicar-se ao aperfeiçoamento das suas competências técnicas e artísticas, explorando um repertório diversificado".

O concerto apresentará um conjunto de obras do repertório de Big Band, incluindo peças de compositores de renome como Benny Carter, Duke Ellington, Bob Mintzer, entre outros, e irá assinalar o início de mais uma fase de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos do Conservatório. Oferecerá ainda, ao público, uma oportunidade de assistir a uma performance pautada pela dedicação e compromisso dos seus intérpretes.