Albuquerque prevê abertura do Campo de Golfe da Ponta do Pargo para daqui a um ano e meio

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apontou esta quarta-feira, 4 de Setembro, que a conclusão da construção do Campo de Golfe da Ponta do Pargo possa acontecer daqui a um ano e meio, lembrando que "às vezes há atrasos".

À margem da visita ao Clube de Golfe do Santo da Serra, onde inaugurou hoje uma Central Fotovoltaica, o governante sublinhou que a empreitada "está a correr muito bem e a andar a bom ritmo".

A construção do campo na Ponta do Pargo rondará os 14 milhões de euros. Miguel Albuquerque destaca que será "um dos campos mais bonitos da Europa", o que "vai mudar completamente a zona Oeste da Madeira".

"Vai ser dos campos mais atractivos da Europa, o que vai trazer um 'boom' de bom desenvolvimento da zona Oeste", disse, lembrando que se trata de "um investimento que extravasa o golfe".

O Campo de Golfe foi projectado pelo golfista Nick Faldo, campeão do Masters de Golfe e outras três do British Open.

O projecto para a Ponta do Pargo inclui a construção, por parte de privados, de cerca de 140 moradias e duas unidades hoteleiras.