Pilotos do avião que caiu no Brasil comentaram sobre problemas no sistema anti-gelo

Os pilotos do avião que caiu no Brasil, no qual morreram 62 pessoas, comentaram sobre problemas no sistema antigelo no início do voo, mas a informação ainda não foi confirmada no sistema, segundo um relatório divulgado sexta-feira.

"Os tripulantes comentam sobre falhas no sistema de boot das asas" disse o tenente-coronel Paulo Mendes Fróes, investigador do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), citado pela GLOBO.

Ainda na mesma declaração, citada no mesmo jornal, Paulo Mendes Fróes frisou, contudo, que "isso é uma fala extraída que um dos tripulantes indicava que haveria uma falha no sistema de de-icing (degelo), mas essa informação não foi confirmada no sistema de dados".

O relatório apontou ainda a existência de perda de controlo de aeronave "durante o voo em condições de formação de gelo" e que a tripulação não declarou emergência à torre de controlo.

O avião da companhia aérea VOEPASS, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo, e despenhou-se por volta das 13:25 (17:25 em Lisboa) a 09 de agosto, matando todas as 62 pessoas a bordo, incluindo uma portuguesa.