ACIF prepara apoios nas áreas do turismo e da transição verde e digital

A Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) prepara-se para apoiar projectos inovadores no sector do turismo, nomeadamente nas áreas da transição verde e digital e do turismo regenerativo.

Ao todo, serão 15 as pequenas e médias empresas (PME) da Região que poderão ver apoiados os seus projectos nestes domínios, com cada um a receber 25 mil euros, verba proveniente do programa COSME da União Europeia, através do projeto SMARTIES para PME.

Trata-se de um programa que visa reforçar a competitividade das PME do sector do turismo, envolvendo oito parceiros de seis países europeus, nomeadamente Itália, Grécia, Croácia, Eslovénia, Portugal e Chipre.

De acordo com o comunicado divulgado esta tarde, a ACIF conta lançar em Novembro próximo o convite às empresas regionais para apresentarem os seus projectos.

Além do apoio financeiro, as empresas receberão apoio ao nível da consultoria na fase de implementação, que deverá durar cerca de 15 meses, iniciando-se a partir de Abril de 2025, data em que serão conhecidos os projectos seleccionados.

"O presente convite à apresentação de propostas visa seleccionar projectos e soluções que tenham criatividade e elevado potencial de inovação, sustentabilidade a longo prazo e replicabilidade na área do turismo, no entanto, as empresas promotoras não têm que pertencer necessariamente ao sector do turismo, poderão ser empresas parceiras ou fornecedoras, que aportem valor a este sector", refere a ACIF em comunicado.