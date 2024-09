Camiões do lixo avariados provocam constrangimentos na recolha de resíduos em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz revela esta terça-feira, 10 de Setembro, que os atrasos e os constrangimentos que se têm verificado na recolha de resíduos no concelho têm origem "na avaria de diversas viaturas" utilizadas para a recolha do lixo, pedindo "a melhor compreensão e cooperação aos munícipes".

Em nota emitida, o Município justifica que "os atrasos na solução dos problemas estão relacionados com peças e materiais necessários ao arranjo dos veículos que, não estando disponíveis nas oficinas, são importadas do território continental com as inerentes dificuldades de transporte que acabam por dilatar os prazos que seriam desejáveis por nós para a cabal e rápida solução dos problemas e dos constrangimentos.

Esta avaria simultânea de várias viaturas tem sido um problema recorrente desde que os carros de recolha de resíduos sólidos foram adquiridos por nós em 2020. Os problemas começaram ainda no prazo de garantia, com claros prejuízos para a nossa operação, mas também para os nossos munícipes. Conscientes desta realidade, que lamentamos, e da situação anómala de viaturas novas com tantas condicionantes, temos um litígio a decorrer em tribunal com a empresa fornecedora. CMSC

A autarquia revela que recorreu ao aluguer de viaturas e está agora a preparar um procedimento para aquisição de 10 novas viaturas para a recolha de resíduos, tendo em conta que "o processo judicial não terá efeitos em tempo útil na operação e na solução dos problemas".

Até lá, lamentamos os constrangimentos causados aos nossos munícipes, aos quais pedimos a melhor colaboração no sentido de evitar a acumulação de resíduos na via pública. CMSC

A Câmara Municipal de Santa Cruz investiu, em 2020, 1,8 milhões de euros na recolha de resíduos sólidos.

O investimento permitiu a aquisição de 12 viaturas novas, uma delas com grua e outra com caixa aberta para recolha de monstros, seis contentores ecocentro, uma viatura de transferência, uma estação de transferência, um compactador estático e três contentores fechados e funil de descarga, seis mil ecopontos domésticos, 10 oleões e cinco ilhas ecológicas.