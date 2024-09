Santa Cruz da Madeira e dos Açores assinam protocolo de geminação

Ocorreu, esta manhã, na sede da Freguesia de Santa Cruz, ilha da Madeira, a assinatura de um protocolo de geminação com a Freguesia de Santa Cruz da Lagoa, ilha de São Miguel, Açores.

Este momento, que contou com a presença de várias entidades locais, dos Açores e da Madeira, marca assim a possibilidade de maior colaboração e articulação entre as Freguesias, facilitando o intercâmbio cultural, social, gastronómico, educativo, recreativo e desportivo, indica nota à imprensa.

"Este protocolo de geminação permitirá potenciar sinergias na criação de projectos, acções e actividades conjuntas, reforçando as relações de proximidade entre estas freguesias e as suas populações", acrescenta.

"Embora com o mesmo nome, as freguesias da Madeira e dos Açores apresentam algumas diferenças em termos de orografia, densidade populacional e área territorial, contudo, as semelhanças destas autarquias locais no trabalho desenvolvido junto da população e entidades, abriram caminho à aproximação entre estas localidades", refere ainda a mesma nota.

Paulo Alves, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, ilha da Madeira, destacou a importância do financiamento que as freguesias auferem e ressalvou o facto de, nos Açores, o próprio Governo Regional ser um dos importantes apoios, por via de verbas transferidas diretamente às juntas de Freguesia, apoios estes criados por decreto regional.

Sérgio Botelho Costa, presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz da Lagoa, Açores, reforçou a importância do trabalho de proximidade desenvolvido pelas Juntas de Freguesia e o apoio fundamental que os Municípios dão, bem como, naquele caso, o próprio Governo Regional dos Açores.

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Açores e a vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Madeira, amadrinharam a assinatura do protocolo demonstrando a total disponibilidade de colaboração dos Municípios para a concretização da geminação, destacando o trabalho desenvolvido por estas autarquias locais e o esforço que tem sido feito ao longo dos anos para que os Municípios consigam reforçar os apoios às freguesias dos seus concelhos.